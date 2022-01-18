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【回收舊物】舊書拎去邊好？　太古重辦舊書回收活動　仲有邊啲地方回收？

精明消費 18:45 2022/01/18

分享：

臨近農曆新年，又是去舊迎新的日子，不知大家是否已開始大掃除？在這段時間如在家找出一堆無用的物件可以如何處理？早前曾談及過香港舊衣回收地點，今次就分享一下舊書籍又可以送到哪裡回收。

【新年大掃除　舊衫點處理？　全港舊衣回收地點逐個數：按此

太古地產再次舉辦回收舊書活動，活動已停辦兩年。旗下的「太古地產愛心大使」今年與香港小童群益會及義務工作發展局合辦「書出愛心　十元義賣」活動，收書地點共有41個，收書日期至1月31日。

■41個收書地點一覽■

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留意捐書準則

活動接受全新或二手書籍，但只接受沒有缺頁、明顯損壞、發霉或摺痕等的書籍，而且書價須不低於10元。

不接受的書籍包括教科書／幼稚園或中小學練習、雜誌／期刊、涉及色情暴力的書籍、過期書籍（例如出版5年以上的旅遊指南、出版2年以上的電腦書、出版1年以上流年運程書等），以及列明不可轉售的書籍。

除此之外，根據香港減廢網站顯示，香港亦有不少志願機構及慈善團體設有舊書回收服務，例如基督教勵行會、保良局、救世軍等，詳情可按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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