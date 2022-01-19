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【收息基金】台股去年大幅跑贏港股　重倉半導體股派息基金達2厘　1年升逾20%

12:50 2022/01/19

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【收息基金】台股去年大幅跑贏港股　重倉半導體股派息基金達2厘　1年升逾20%

2021年台股造好，全年累計升幅高達23.6%，大幅跑贏恒指去年14%的跌幅。滙豐環球私人銀行早前發布2022年展望，指今年看好台灣將繼續受惠環球半導體產業增長前景。若看好台股前景，投資者除了可投資本港上市、追蹤台股表現的ETF外，投資者亦可考慮投資台股基金，雖然派息未算高，但過去1年的回報普遍亦有20%。

數碼轉型大趨勢　台股前景看好

滙豐環球私人銀行早前發布2022年展望指，今年看好台灣將繼續受惠環球半導體產業增長前景，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在綫上記者會指出，雖然半導體周期已進入中段，但預期全球數碼轉型的大趨勢，仍會為晶片業帶來長期增長，因此，雖然市場共識是明年台灣企業盈利增長幅度會放緩，但考量中期增長前景，滙豐仍看好台灣股市表現，亦是今年在北亞市場中唯一建議偏高配置的市場。

派息最高2厘　1年回報普遍達20%

本網在晨星搜尋派息的台灣大型股票基金，其12個月配息率最高達2厘。以最高派息的施羅德環球基金系列台灣股票為例，截至2021年12月31日，其投資組合主要投資在科技66.64%、金融服務10.51%，以及基本物料8.78%。

截至2021年12月31日，該基金5大持股分別為台積電、聯發科技、台灣塑膠工業、鴻海科技集團及聯華電子。受惠去年半導體產業增長強勁，該基金1年回報達20.80%，3年年度化回報亦有28.93%。

至於升幅最勁的基金，為宏利環球基金的台灣股票基金，雖然去年未有派息，但其1年回報達30.76%，3年年度化回報亦有30.59%，升幅強勁。截至2021年12月31日，其投資組合主要投資在科技66.62%、金融服務12.39%，以及基本物料7.76%。

截至2021年12月31日，該基金5大持股分別為欣興電子、台積電、元太科技、力旺電子及南亞電路板。

■派息台股基金表現比較■
（據派息由低至高排名，包括同一基金的不同資產類別）

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投資者在挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會按月派息，但息率不會保證，而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。入場前，投資者應了解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等，才決定應否投資。

另外，投資者亦要了解相關基金涉及管理費、認購費及平台費用等，以了解投資成本。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 基金學堂

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