【2022壬寅虎年】荷里活廣場新春3大賀年裝置　5米高走馬燈＋百花燈籠＋荷花池

農曆新年就快到，不少商場已經換上新春裝置。今年荷里活廣場以現代日系設計風格的燈籠及走馬燈，打造「花．燈．賞」大型賀年裝置。商場更設有3大打卡點，包括5米高大型「炫光幻彩走馬燈」、由150個百花燈籠築成3米高的「百花燈籠藝術園」以及「祝願水燈荷花池」。不過，本港疫情未止，打卡都要遵守防疫安排，佩戴口罩以及做足消毒措施！

由即日起至2月15日期間，荷里活廣場設置了3個大型賀年裝置，而5米高的「炫光幻彩走馬燈」由一系列意頭十足的賀年年花組成，既好意頭又喜慶。另外，由150個百花燈籠築成的「百花燈籠藝術園」亦非常吸睛，艷麗的花卉藏於透明圓球內，在燈光折射下，又有不同的效果。至於「祝願水燈荷花池」更是彷照日本場景的小木橋上，無法到日本旅行，都可以感受浪漫的日本情懷。

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另外，由即日起至1月31日，VIC會員累積所有於荷里活廣場以電子貨幣消費的有效發票並成功登記VIC會員積分，首3名累積最高消費金額不少於5萬元的VIC會員可獲贈指定之禮品，包括MaBelle 18K白色黃金天然鑽石鑲嵌頸鍊、4,500元JVG現金券及4,000元±0 Plus Minus Zero現金券。

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責任編輯：曹佩鈞

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