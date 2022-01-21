Ralph Lauren澳洲網球公開賽指定大會服裝　加推首創全新環保面料Polo tee

於本月17日舉行的澳洲網球公開賽（AO22），賽事還未正式舉行，所有鋒頭都被祖高域的入境事件搶去。最終這場風波以被遞解出境結束，對這位網球一哥來說影響甚大，因為他往後3年都不可以踏入澳洲境內比賽，直接不能參賽定會影響他的一哥排名。

▲ Ralph Lauren又再一次蟬聯澳洲網球公開賽的大會指定服裝。（圖片品牌提供）

但正所謂沒有他，AO22還不是照常舉行，Ralph Lauren還不是再次成為澳洲網球公開賽官方指定服裝品牌，所以世界上沒有了誰，地球還是照常運行如常。

▲ 典型的polo tee設計和用色，驚喜未算太大，但品牌的fans們定會照單全收。（圖片品牌提供）

▲ Polo tee背後有著Big Pony商標。（圖片品牌提供）

▲ 這一件連帽衞衣多了點新意，在胸前印上AO字樣。（圖片品牌提供）

這一次Ralph Lauren的澳網別注系列以橙和藍色為主調，應用了可持續面料縫製，胸前一個巨型POLO字樣和Big Pony商標，貫徹品牌一貫設計作風。與此同時，設計師亦開發了一件全新的RLX CLARUS Polo tee。

這一件用上強化版棉質纖維面料縫製的RLX CLARUS Polo tee，應用了一種全球首次專利高性能棉紗編織而成，它具備速乾及排濕等功能，同時又保留了棉花舒適透氣的特。

▲ 用上全新環保面料縫製的RLX CLARUS Polo tee，在完成澳洲網球公開賽後，會在品牌的店舖和網站公開發售。（圖片品牌提供）

▲ 用上全新環保面料縫製的RLX CLARUS Polo tee，在完成澳洲網球公開賽後會在品牌的店舖和網站公開發售。（圖片品牌提供）

雖然性質與聚酯纖維或尼龍等塑料合成纖維類似，但生產過程中卻不會像以上兩種面料均以消耗石油為基礎的化石燃料，可說是在開發環保衣物範圍上再登上更高的級別，熱愛運動和環保的朋友，絕對要留意這件環保Polo tee稍後會於AO22後作全球發售。

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備註：所有產品售價未定