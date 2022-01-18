【職場福利】Uniqlo為招人才年薪提高至6800萬　人工高過CEO柳井正1.5倍

一位對公司有價值的員工，你認為應該要用多少錢招聘？日本連鎖服裝品牌Uniqlo為了迎合疫情後的新商機，高薪在全球招聘IT人才，希望在未來發展電商，而每位人才最高年薪竟達10億日圓（約6,800萬港元），人工甚至比Uniqlo社長柳井正還要高！

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年薪高過社長柳井正1.5倍

根據《日經新聞》報道，Uniqlo社長柳井正在採訪時透露，由今年開始決定將Uniqlo招聘人才年薪調高至10億日圓，用以聘請精通電商交易、供應鏈、數碼化的人才，以幫助公司改變現時以服裝生産銷售為中心的結構，開發新的經營模式。

Uniqlo全球有員工約5.6萬人，平均年薪約960萬日圓（約65萬港元），10億日圓即比現時員工平均年薪高逾100倍。而Uniqlo創辦人兼社長柳井正年薪也只是4萬日圓（約2,700萬港元），招聘人才若獲得年薪10億日圓，意味着該員工的薪酬甚至會比老闆高1.5倍，平均年薪比日本一般上班族高200倍以上。Uniqlo將會在全球公開招聘，招聘人數暫不設限。

吸引能為公司創造新價值的人才

柳井正續指，以往Uniqlo在招聘人才時，在薪酬上並沒有特別標準，但現在通過大幅提高人工，希望能吸引到可以創造新價值或白手起家的優秀人才，而非諮詢人員或從其他大公司跳槽來的員工，藉此與其他電商企業如亞馬遜、蘋果等公司競爭。

日本企業一向主張終身招聘，不主張輕易解僱員工，而且薪酬會每年按員工表現和年資調整，因此員工一旦獲聘，取得最高年薪是假以時日之事。Uniqlo作為日本服裝龍頭企業，是次大幅提升年薪相信會對日本企業的薪酬制度帶來很大衝擊。

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責任編輯：嚴熹曼

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