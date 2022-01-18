【2022壬寅虎年】PayMe推群組利市功能　派5封電子利市即送28元獎賞

多間銀行都宣布推出電子派利市功能，PayMe作為香港最多人使用的電子錢包之一，亦推出全新群組利市功能。由即日起至2月15日使用PayMe新功能，更有機會獲贈28元獎賞。

【Mox推虎年主題電子利市 推薦5位好友即賺$1,000現金：按此】

滙豐宣布Payme將推出群組利市功能，用戶最多一次過可向多達100位收款人派發電子利市，並寫上祝福語。用戶可以將利市直接發送予指定收款人，或設置連結分享至社交平台，收款人只要按下便能收到電子利市。派發者可派發固定金額的利市，每封最高為200元，又或選擇派「開運利市」，隨機發放不同金額的利市。如設置連結派發，最多一次過可派1萬元。

即日起至2月15日用PayMe派發群組利市予最少5位收款人領取，即可獲贈28元獎賞，每位用戶最多可獲3次獎賞。獎賞可用於全港收取PayMe的商戶，只要以PayMe消費滿50元，帳單即會自動扣除28元獎賞。

■PayMe派利市逐步睇■

▼ 點擊圖片放大 +2

另外，PayMe亦會於社交平台Instagram上推出「Pay PayMe搶利市」活動，只要在社交平台上上載與朋友競賽的影片，即有機會獲取由Mirror姜濤、王菀之、Collar邱彥筒（Marf）和許軼（Day）和YouTuber雞丁簽名的PayMeow禮品。

【用中銀香港「Phone利市」 可抽獎贏8,888元獎賞：按此】

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經