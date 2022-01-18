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【2022展望】從監管發掘中國市場2大機遇

博客 15:20 2022/01/18

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【2022展望】從監管發掘中國市場2大機遇

中國2021年增長放緩，除了因為全球疫情和能源危機的影響外，還有中國政府對多個行業加強監管的原因。西方懷疑此舉是打擊民企，但我們認為中國政府只是想糾正一些阻礙可持續發展及承擔社會責任的行業陋習。其實許多西方國家也有這樣的操作，問題在於中國推行新政策時較少對外多作解釋。或許中國政府應該提升透明度和減緩政策的執行度。例如界定好消費者數據私穩和考慮數據的安全儲存，相信巿場對相關政策的理解會日益改善，並慢慢釋除疑慮。

【中概股陸續回歸 中港股市有望達雙贏局面：按此

恒大不會成為中國版雷曼

中國消費者首次置業時，通常先繳付總房價的3至4成作首期，第二次置業的首期更高達6至7成，因此當地消費者槓桿率遠低於12年前受雷曼事件衝擊的美國，所以我們認為恒大對中國的影響不會像當年雷曼打擊美國一樣之大。

房地產相關行業一直是中國GDP增長的主要動力，所以房產商不能倒，相信未來中國仍然需要以房地產行業相關的投資，為消費和持續增長助力。

【環球經濟增長料保持溫和 需提防3項風險變數：按此

在監管中物色機遇

展望2022年及以後，中國投資者面前有兩大機遇。

  • 首先是互聯網行業，很多網絡公司的實力依然雄厚，業務模式也十分穩健，相信估值會有上調的情況出現。
     
  • 第二大機遇比互聯網行業更重要，就是綠色能源。綠色能源相關行業，還可帶來新一波的工業化。例如我們看好太陽能板生產商和風力發電營運商的前景，深信中國有機會成為全球領先的綠色能源設備生產大國，以價廉物美吸引客戶。

電動車及其供應鏈是環保領域內另一個重要的投資機遇。目前電動車在上海的滲透率已經遠高於大多數國際城巿，當地的空氣質素亦比數年前好得多。現時電動車佔中國新車銷售約三成，遠多於歐洲（約一成）和美國（不足一成），顯示中國電動車產業發展取得不俗的成績。

中國政府致力減少碳排放，最近宣布投資4萬億元人民幣發展環保行業，將會開創更多新機遇。環境改善帶來龐大商機，而改善環境帶動的下一代能源工業化亦使中國有潛力成為這方面的全球先鋒。

撰文 : 王磊 尚渤投資管理國際股票和國際股票ESG策略董事總經理兼投資組合經理

欄名 : 市場尚論

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