【健康增值】毋須去健身房都可以做GYM　虛擬遊樂場料下月登陸香港

自疫情以來，香港人開始明白除了理財外，健康亦是對自己最好的投資。但在防疫期間又不能去健身房，到底如何可以做運動呢？屈臣氏日前在亞洲多地推出VR Get Active Park虛擬遊樂場，台灣、泰國和馬來西亞已率先推出，並預計於下個月登陸香港，在虛擬世界裡做運動。



研究發現，在疫情期間全球31%的人口體重上升，23%的人則運動量減少，缺乏運動會影響身心健康。世界衛生組織建議成年人每周至少進行150分鐘運動，以增強免疫力並保持健康。但疫情期間，全球近四分之一人的運動量大幅減少，但疫情下又真的難以外出，而且香港地方太細，做運動又需要裝備或很大空間，點算？

科技發達，只需要透過手機，原來已經可以隨時隨地體驗運動樂趣。屈臣氏VR Get Active Park內，可以散步、玩健身遊戲、或跟着虛擬教練進行訓練。更可以取得健康貼示、賺取電子印花以及兌換獎賞。

活動多一點無論如何都是有益身心的，大家又會唔會去呢個虛擬遊樂場鍛鍊一下？

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責任編輯：陳玉蓮

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