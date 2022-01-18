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【財務自由】澳洲公屋仔30歲擁40物業　年賺270萬被動收入　靠肯德基麥當勞最低工資儲到「上車」

個人增值 16:05 2022/01/18

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人們常說「成功須父幹」，在香港有置業大計很多時要靠家人幫忙才有機會達成。但一名來自澳洲悉尼西部的男子Eddie Dilleen靠讀書時在快餐店打工領最低工資，成功在18歲的時候買到人生第一間屋。現年30歲的他，已擁有40間屋，市值逾2,000萬美元，並透過出租物業每年賺大約35萬美元（相當於273萬港元）的被動收入。

【首置平均年齡31歲　近7成靠家人上車　平均資助186萬元：按此

成長在單親家庭，與母親相依為命的Dilleen在14歲時在肯德基工作，一開始的時候時薪僅得6.8美元。一年後，他轉到麥當勞打工，同時一邊完成高中課程。在他離開這份工作的時候，時薪為12.9美元。

利用這兩份工作所儲到的積蓄，他在18歲的時候在澳洲新南威爾士州中央海岸買入一套價值13.8萬美元兩房公寓，成功「上車」。自這時開始，他就利用自己的儲蓄、自行管理的超級基金及抵押貸款保險及股票，來令自己獲得更多物業。

貧窮過去激起致富心

Dilleen之所以年紀輕輕就懂得買樓投資，是因為自己成長時所居住的公屋「非常糟糕」，生活亦過得困苦，令他深明財富的重要性。公屋治安欠佳，鄰居遭人放火焚燒，他的居所也曾被爆竊最少4次，但他笑言幸運地沒有被偷過任何東西，因為當時他們根本沒有值錢的東西可被偷。

後來他發現擁有物業是能令人改善財務的一種有效方法，於是在高中的時候，他開始閱讀大量有關房地產的書，並在18歲的時候拿着2萬美元首期準備上車。但過程中並不那麼順利，試過先後被6家銀行拒絕承造按揭，最終才找到一家願意貸款14萬美元，令他能夠「上車」。這個單位令他得到7%的租金回報，讓他可以為下一個物業「儲彈藥」。

但這還未夠，他試過同時打三份工，每周賺1,300美元，並將其中的1,000美元儲起。與他同年的朋友會在酒吧飲酒、開派對，但他就在酒吧工作。由於與朋友合租的關係，每星期只需付170美元租金。他形容自己住的地方像「屎坑」，但這令他可以儲起大量的薪金。他自言這樣的日子沒有人想過，但他向大家證明捱過後就有回報。

多元化物業投資組合

他先後在阿德萊德、布里斯班、黃金海岸以及悉尼和新南威爾士州等地買樓，令房地產組合更多元化。新冠疫情爆發後，他的房地產投資組合價值翻倍，在短短5個月內買了6個物業。

他更買了一個物業予母親，改善了母親的住處，讓她過上更好的生活。他坦言，讓母親擁有自己的家，是他決心發奮圖強的動力。他現時不再做服務業的工作，轉為開設自己的房地產中介公司。

他分享自己的買樓心得，認為有3點要注意，就是要多元化物業投資組合、買低於市價，以及能提供良好租金回報的物業。

【年輕人歎難上車　財叔：上唔到車係理財出問題（一按即睇）：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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