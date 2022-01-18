【美股分析】價值型傳統類股份表現較出色　台積電可留意？

美股踏入2022年，價值型傳統類股份表現明顯為較出色，雖然新經濟股一度反彈，但表現無以為繼。美國聯儲局主席鮑威爾上周出席聽證會，雖然並無特別驚喜，大致表明通脹很強，聯儲局會採取行動，亦表示不會讓通脹根深柢固，如果通脹持續高企，可能持續加息動作較預期多等。

換言之，在今年3月完成減買債後，勢將加息，很可能在年內開始縮減資產負債表。

美國通脹為40年高位

在鮑威爾去完聽證會之後，美國公布12月通脹按年升7%，是近40年來最大升幅，符合市場預期。另外，核心通脹數據則輕輕高於預期。不過，從目前勢頭來看，配合鮑威爾及其他聯儲局官員言論，聯儲局在3月就加息的機會很高，即使3月不加，5月都近百分百會加，不加反而不合理，因為如果每次加0.25厘，利率仍遠低於通脹水平。

從股價走勢反映，目前投資者更偏好傳統類並有盈利支持的股票。

業績優於預期 毛利率按季改善

要搵些有做生意而業績又好的股，可看台積電（美：TSM），公司剛公布2021年第四季業績，好過市場預期，收入達157.4億美元，較預期156.9億美元高，每股盈利為1.15美元，較預期1.12美元高，所以令到台積電股價能夠在周四晚逆市升5.26%，反映強勢畢現。台積電的股價在2021年2月16日高見近140美元，之後在3月到12月都在106美元至125美元區間徘徊。踏入2022年，公司股價已突破了橫行區，在周四終於再上破高位。

在財務數據方面，台積電在去年第四季的毛利率為52.7%，屬之前預期介乎51%至53%之間的上限，較第三季的51.3%，升1.4個百分點，惟較2020年第四季的54%下跌。在營業淨利率及純利率同出現按季上升，按年下跌的情況。台幣兌美元升值是去年對毛利率構成負面影響的一個因素，公司透過控制成本去盡量改善，但仍要觀察持續趨勢。

在未來展望方面，台積電預期在2022年第一季，收入達166億美元至172億美元，以中位數計即按年升7.4%。毛利率在第一季預期介乎53%至55%。營業淨利率介乎42%至44%。

增資本投入利穩定增長

至於資本開支，相信是投資者最為關注的，在2021年台積電投入了300億美元在資本開支，在2022年更會加大至400億美元至440億美元，70%至80%會用於2奈米、3奈米、5奈米及7奈米的先進製程，約10%會投入先進封裝及光膜，10%至20%用於特別科技。由於晶片需求在未來幾年預期繼續強勁，對於加大資本投入，有利台積電可以保持穩定增長。

台積電的市盈率（PE）約為36倍，較去年2月約40倍仍低，為一隻可以留意的價值型穩健增長股。不過，縱然如此，若股價向下完全回補裂口，甚至失守123美元都應先離場觀望。

總結來說，雖然高增長股的潛在回報是十分吸引，但由於目前投資者焦點更着眼於加息及令高估值股票面臨調整壓力，所以更應順勢而行。高增長股應放在監察名單，保持留意走勢及市場取態。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【傳統價值型股主導美市 台積電可留意】（收費文章）

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