【消費優惠】外賣自取優惠：Tonkichiとん吉半價　鳳城酒家晚市7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Tonkichiとん吉：外賣自取半價

Tonkichiとん吉日式吉列豬扒專門店推出外賣自取優惠，指定日期下午4時至6時，惠顧主餐牌可享半價優惠。食客可透過Whatsapp 、致電或分店下單。

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優惠不適用於優惠食品及刺身，食品必須於下午4時至6時落單付款及自取。此優惠不適用於會員折扣、現金券及早鳥優惠。

優惠日期：

IFC分店：星期一至五下午4時至6時

其他分店：星期一至日下午4時至6時

分店地址：

中環港景街一號國際金融中心商場3樓3013號舖（電話2899 2922）

九龍塘達之路80號又一城1樓UG-19號舖（電話2881 6468）

沙田新城市廣場第一期707號舖（電話2887 0787）

2. 鳳城酒家：晚市外賣自取7折

由即日起至另行通知，鳳城酒家飲食集團全綫分店晚市外賣自取，即享7折優惠。優惠只適用於指定系列。

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分店一覽：

地址：上環干諾道西21-24號海景商業大廈地下

電話：2815 8689

地址：銅鑼灣禮頓道30號地下

電話：2881 8687

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 7樓6號舖

電話：3905 2299

地址：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城L3 3003號舖

電話：2328 8398

3. Garrett Popcorn：買虎年爆谷罐加$10換小包裝爆谷

由即日起至2月15日，凡購買任何口味虎年特別版Petite Tin爆谷罐，即可以10元換購小包裝經典口味一份。供應期有限，售完即止，每位客人限購2份。

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分店一覽

撰文：hket小編

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