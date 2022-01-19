  • 15°C
香港時間 : 2022119日 (週三) 08:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】外賣自取優惠：Tonkichiとん吉半價　鳳城酒家晚市7折

精明消費 07:00 2022/01/19

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Tonkichiとん吉：外賣自取半價

Tonkichiとん吉日式吉列豬扒專門店推出外賣自取優惠，指定日期下午4時至6時，惠顧主餐牌可享半價優惠。食客可透過Whatsapp 、致電或分店下單。

    點擊圖片放大

優惠不適用於優惠食品及刺身，食品必須於下午4時至6時落單付款及自取。此優惠不適用於會員折扣、現金券及早鳥優惠。

優惠日期：

  • IFC分店：星期一至五下午4時至6時
  • 其他分店：星期一至日下午4時至6時

分店地址：

  • 中環港景街一號國際金融中心商場3樓3013號舖（電話2899 2922）
  • 九龍塘達之路80號又一城1樓UG-19號舖（電話2881 6468）
  • 沙田新城市廣場第一期707號舖（電話2887 0787）

2. 鳳城酒家：晚市外賣自取7折

由即日起至另行通知，鳳城酒家飲食集團全綫分店晚市外賣自取，即享7折優惠。優惠只適用於指定系列。

    點擊圖片放大

分店一覽：

地址：上環干諾道西21-24號海景商業大廈地下
電話：2815 8689

地址：銅鑼灣禮頓道30號地下
電話：2881 8687

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 7樓6號舖
電話：3905 2299

地址：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城L3 3003號舖
電話：2328 8398

3. Garrett Popcorn：買虎年爆谷罐加$10換小包裝爆谷

由即日起至2月15日，凡購買任何口味虎年特別版Petite Tin爆谷罐，即可以10元換購小包裝經典口味一份。供應期有限，售完即止，每位客人限購2份。

    點擊圖片放大

分店一覽

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】外賣自取：帝苑酒店新春盆菜低至65折　Goobne晚市8折
2022/01/18
【消費優惠】外賣自取：帝苑酒店新春盆菜低至65折　Goobne晚市8折
今日優惠精選 - 【消費優惠】牛舞Gyumai午市燒肉套餐堂食7折　丼丼屋外賣自取8折
2022/01/17
【消費優惠】牛舞Gyumai午市燒肉套餐堂食7折　丼丼屋外賣自取8折
今日優惠精選 - 【消費優惠】米芝蓮食府逸東軒午市主菜單7折　Chart Coffee買2杯咖啡送1份早餐
2022/01/14
【消費優惠】米芝蓮食府逸東軒午市主菜單7折　Chart Coffee買2杯咖啡送1份早餐
今日優惠精選 - 【消費優惠】牛涮鍋午後放題2人同行1人低至半價　Pizza Hut外賣自取普通批套餐$158
2022/01/13
【消費優惠】牛涮鍋午後放題2人同行1人低至半價　Pizza Hut外賣自取普通批套餐$158
今日優惠精選 - 【消費優惠】Outback外賣自取低至7折　太興盆菜早鳥優惠兼送$168優惠券
2022/01/12
【消費優惠】Outback外賣自取低至7折　太興盆菜早鳥優惠兼送$168優惠券
著數優惠 鳳城酒家

下一篇文章

【消費優惠】Zeek一站式快電商平台　滙聚各類餐飲及生活零售品牌（內附優惠碼）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【5000元消費券】八達通尾期消費券1,000元　今日有得拎
【5000元消費券】八達通尾期消費券1,000元　今日有得拎
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月14日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月14日）
【2022壬寅虎年】AEON賀歲福祿壽自選組合　會員仲可換購Switch OLED主機
【2022壬寅虎年】AEON賀歲福祿壽自選組合　會員仲可換購Switch OLED主機
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市優惠（更新至1月18日）
【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市優惠（更新至1月18日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款