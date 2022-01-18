【2022壬寅虎年】Mox電子利市實測　收發利市過程係點？

每逢年尾年頭都係消費旺季，又係銀行各出奇謀力谷人氣同業務嘅時間，啱啱呢個周末我就試咗Mox（我Fans嚟㗎嘛）嘅「刮刮卡」同「虎年e-利市」，感覺都唔錯，今篇一齊同大家實測一吓喇。

【ZA嘉年華有咩咁特別？ 如何將一眾銀行比下去？：按此】

最少中$8「刮刮卡」，辦年貨嗰陣可以一用喇

呢張「刮刮卡」係首次Mox加入Gamification元素嘅產品，用Mox Credit單一簽帳夠800蚊，就可以刮到8至800蚊回贈，不過留意只限「非5%CashBack商戶」，着數不能攞晒啦。

用Mox Credit消費800蚊或以上就最少有1%無上限CashBack再加額外回贈，如果大家辦年貨嗰陣，舖頭又無咩特定信用卡優惠，呢張就會成為2022農曆年嘅皇牌信用卡喇！

咁我呢個周末就實測咗兩次，成績都OK嘅，大家不妨又試吓運氣啦，推廣期去到月底咋！

▼ 點擊圖片放大

個個都話做e-利市，唔通個個都真係畀心機做咩

講「虎年e-利市」之前，我想表達吓有啲銀行所謂嘅e-利市都真係Hea的，只係喺FPS個「備註欄」嗰度加幾個新年emoji就算數，完全無考慮「派利市」同「收利市」嘅體驗，咁當然唔OK啦！感覺上虛擬銀行比較有心機喺呢一方面做得更出色！

Mox呢一版虎年e-利市「抵得諗」之餘質素都唔錯？下面分（1）基本設計、（2）派利市流程、（3）收利市流程同大家一齊實測一吓喇。

一式五款可愛路綫，又啱唔啱大家口味呢？

打邊爐除咗啲食物，個爐都一樣好緊要。派利市當然都係啦！入面啲錢緊要，個利市封都一樣緊要喎！

自開業以嚟，Mox一直畀人嘅感覺都係偏向型格路綫，而今年嘅e-利市設計就畀屬於可愛路綫多啲，有3款老虎、1款年花、1款年桔造型畀大家選擇，唔知有無擊中大家的心喇！

【Mox推虎年主題電子利市 推薦5位好友即賺$1,000現金：按此】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

我就覺得「如虎添翼」同「虎虎生金」都幾可愛，個樣傻豬豬得嚟又不失老虎嘅神態，亦唔係只有紅色咁悶蛋，希望今年收到我e-利市嘅朋友仔都鍾意喇。

派利市流程一貫流暢，有得將祝福語寫喺利市封上面當然加分啦

有留意華田專欄嘅朋友都知道，我對Mox嘅期望一直都幾高的，咁呢次個流程都一如以往流暢啦。

首先可以見到Mox有將派利市呢件事放喺心上，有將「派利市」粒掣放喺首頁當眼位置，呢個Function係無錢賺個喎，有啲誠意吖。

後續嘅流程都相當直觀，揀收款人、揀利市封、輸入祝福語句、確認咁就OK喇。

▼ 點擊圖片放大 +2

呢度個祝福語特別想提一提，如上面所講，有啲銀行只係將FPS嘅「備註欄」當咗畀大家入「祝福語」嘅位置就算，即係話就算你有100個利市封可以揀，呢個偷懶做法只會令個祝福語同張Jpeg割裂，所謂「派利市」只係普通FPS+一張圖，差咁啲咯。

個流程做好啲其實唔難，將句祝福語直接放上個利市封上面，嘅可以將兩者融合，又可以增添一啲Customization元素，成件事好好多喇。

收利市過程簡單易用，亦有顧及非Mox客戶嘅流程，呢個要一讚喇

咁收利市嘅流程又點呢？

今年Mox嘅設計相當簡單易明，如果收款方用Mox收利市，就會收到一個Push notification，登入就會開到封利市，再撳中間個利市封就可以放大個利市封，睇到祝福語之餘，仲可以即時回禮，派番畀朋友喇。

▼ 點擊圖片放大

咁如果收款方無Mox戶口，當然無得打開Mox App收利市，咁又會點處理呢？

因為收款銀行唔支援呢封利市，所以會將交易還原番做一般FPS P2P咁樣處理，但係唔緊要嘅，喺派利市嗰刻，Mox會幫大家整個jpeg版嘅利市封，等大家透過Instant messenger送畀朋友。

喺呢個位Mox都幾有機心的，送利市之餘不忘黐埋個Referral Code落去叫埋朋友開戶。咁都唔太off-topic嘅，今期MGM referrer如果成功介紹朋友申請Mox，佢哋有機會可就每位成功介紹嘅朋友攞到100蚊至300蚊開戶獎金，而合資格Referee都有機會攞到50蚊或200蚊獎金！你話有咩好過新年一齊發財呢？

▼ 點擊圖片放大

Mox刮刮卡+2022版虎年e-利市開箱，今個農曆年我好可能會用喇！

呢個Mox 2022版虎年e-利市，用法簡單，設計都幾得體可愛，收利市同畀利市過程流暢，亦有兼顧非Mox客戶嘅體驗，係一個合格以上、今年我會用嘅產品。睇返成個2021年，當大部分虛銀對手都積極發展「搵到錢」嘅產品，仍然有虛銀調撥資源做一啲「只為增進客戶體驗」嘅產品都真係幾「抵得諗」。

新一年大家逗咗利市，不妨試吓佢哋全港最好嘅儲錢Goal Account功能（我話嘅，有機會出篇文介紹吓），呢個「無錢賺」嘅功能都一樣「抵得諗」啦。

至於「刮刮卡」，喺無特定商戶信用卡優惠之下，1%無上限CashBack再加額外回贈都相當具競爭力，而我實測出嚟回贈率就更遠超呢個數喇。

今日同大家實測咗Mox嘅「刮刮卡」同「虎年e-利市」，預祝大家虎年心想事成，快啲有得去旅行就最好喇！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (156) — Mox 刮刮卡 + 2022 版虎年 e-利是開箱，今個農曆年我好可能會用喇！】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。