酒評人James Suckling 2021百大中國酒　寧夏河北雲南山東出品佔據十大

▲ 雖然在香港並不容易買到中國酒，但也需要了解一下其發展趨勢。

回望前瞻總是新一年的例牌動作。酒評人James Suckling每年都會為不同產酒國選出100大，今年特別新加了中國酒這一環，正好了解一下我們祖國在釀製葡萄酒上，如何在過去十多年急起直追。

James Suckling這份中國酒的獲選名單，正好讓我們了解一下今時今日中國酒的近況。畢竟在香港，能夠接觸到中國酒的機會很少，筆者對上一次接觸比較多的中國酒（還要只是寧夏產區），已是2013年的事了。細看名單，中國的葡萄酒已不只是停留在長城、怡園或者是銀色高地這些酒莊，而是有更多的新秀湧現。

過去一年，James Suckling的團隊總共品試了接近300枝的中國酒，以質素保持、抵飲、「嘩」元素、容易買到等為衡量標準。但由於中國酒價錢一直偏貴，究其原因，是因為中國酒莊的出現是近15年的事，而莊主一般都是喝貴酒多，因此認為定價要高，亦希望盡快回本，以致價格不合理偏貴，需要假以時日，才能有合理價錢出現，因此團隊在評選時，較著重「嘩」及抵飲兩個元素。

迦南美地百大之首

十大中國酒之中，不難發現都集中在寧夏、雲南、河北及山東一帶，當然還有山西、新彊等產酒區值得留意。第一位迦南美地就是來自寧夏，被認為是中國出產優質Cabernet Sauvignon的其中一個代表，有層次、凝煉及柔順的單寧，產量只有4,000枝。

▲ 第1位：迦南美地魔方紅葡萄酒 2019

James Suckling團隊認為，2019年是寧夏其中一個最佳的年份，品試了19枝葡萄酒，得分都是92分或以上。但整體寧夏葡萄酒的問題是酒精度太高，而且果太熟，以致會稍甜；又因為酸化（acidification）也很常見，以致經常有甜加酸的味道評價，但這不是優質葡萄酒一定要具備的元素。

在迦南美地酒莊的鄰居，還有一間精品酒莊－－賀蘭晴雪，相對前者的凝煉及較男性化的風格，賀蘭晴雪則較為優雅精緻，因此其加貝蘭特別珍藏，位列第10位。賀蘭晴雪的莊主之一以及釀酒師張靜認為，因為釀酒師是土地的詮釋者，因此需要多旅遊、多見識、多品試，知道其他釀酒國正在發生甚麼，才能釀製出優質的葡萄酒來。

▲ 第10位：賀蘭晴雪加貝蘭特珍藏2017（圖片：酒莊提供）

釀酒師不一樣的想法

值得留意的是第6位的藍賽酒莊、第7位的容園美酒莊，以致寧夏新酒莊之一的夏木莊園（第40位），都是由在法國布根地受訓的鄧鍾翔釀酒師作顧問，而他自己的品牌－－聯合農科丹麓酒莊所出產的Syrah（第80位），是很凝煉、有勁、高酸的風格，與寧夏一般的果味重、木味明顯，分別很大。

另一位寧夏著名的釀酒師是馬捷，他在寧夏及雲南找尋優質的葡萄，因為他覺得釀酒師是葡萄園獵人，所以酒莊都變得mobile，會在其他人的酒莊發酵葡萄。其品牌寸山酒莊葉日村赤霞珠干紅2019（第38位），具層次、剛勁、凝煉，被James Suckling團隊認為是雲南北部優質Cabernet Sauvignon之選。而產自寧夏的寸山紫大夫干紅葡萄酒2020（第11位），則被視作最新鮮最有活力的去年該區之選。

寸山紫大夫是用源自德國的Dunkelfelder葡萄釀製，這款葡萄通常都是用來替葡萄酒加色及加酸，寧夏的釀酒師很少釀製100%的Dunkelfelder，但馬捷則特立獨行，釀製出這枝很可口而又超值抵飲的Dunkelfelder來。

▲ 第11位：寸山紫大夫干紅葡萄酒2020（圖片：酒莊提供）

第12位的謎之莊園，也是一間精品酒莊，其蒼穹混釀干紅2019是用Cabernet Sauvignon、Merlot及Marselan混合釀製的紅酒，給James Suckling團隊留下深刻印象。雖然葡萄晚收，但沒有出現過熟的問題，而且可以慢慢成熟，令葡萄酒保持平衡，這釀製做法證明成功了。

▲ 第12位：謎之莊園蒼穹混釀干紅2019（圖片：酒莊提供）

馬瑟蘭葡萄在中國開枝散葉

中國除了採用法國波爾多常用的葡萄如Cabernet Sauvignon外，另一紅酒主打的葡萄，可以說是Marselan（馬瑟蘭）了。這款原產於法國、由Cabernet Sauvignon及Grenache混種而生的葡萄，今天只在法南Languedoc找到，其餘在加州及意大利。

來到中國，Marselan由於易種，在不同產區有不同的演繹。但這葡萄在寧夏的問題是酒精度太高，有些可以高達16%。通常Marselan都是用在混合酒之中，藉此加色及加香，但在百大之中，亦有13枝以Marselan單一葡萄釀製的入圍。

像中法莊園的珍藏馬瑟蘭2015（第15位），在較涼的年份，就可以出現帶花香及荔枝的芳香，以及優雅中有胡椒點綴的葡萄酒來。嘉地酒園馬瑟蘭2019（第45位）則有未經橡木桶洗禮的演繹。其餘值得留意的Marselan出品，就包括了華昊、蒲尚及夏木等酒莊。

▲ 第45位：嘉地酒園馬瑟蘭2019（圖片：酒莊提供）

新彊及山西也有出產Marselan，就好像新彊的天塞酒莊（第41位）及山西怡園酒莊的德熙珍藏（第16位），在該區都是領先地位的酒莊，以物超所值、酒質有保證馳名，怡園的莊主陳芳更是香港人呢！

▲ 第16位：怡園酒莊德熙珍藏馬瑟蘭干紅葡萄酒2019（$219, HKTV Mall）（何小雲攝）

國際名莊出品

在十大名單之中，就有兩個國際品牌的出品，包括Moet Hennessy的敖云及Lafite的瓏岱。

葡萄來自雲南超過2,000米高山上的敖云，葡萄園分布在28公頃及4個村莊，以Cabernet Sauvignon為基調，在十大排名第2位。據釀酒師Maxence Dulou表示，今年更會推出單一村莊的葡萄酒，更肖似法國布根地的做法，專注於不同葡萄園的特性。

▲ 第2位：敖云雲南香格里拉 2017（圖片：酒莊提供）

Lafite的知名度更不用說，其家族在山東丘山的出品——瓏岱2019，排名第5位，以85 % Cabernet Sauvignon、9% Cabernet Franc及6% Marselan混合釀製而成，James Suckling團隊的評價是細緻優雅，但酸度略遜。

▲ 第5位：瓏岱丘山 2019（圖片：酒莊提供）

2021年10大中國酒

1. 迦南美地（Kanaan Winery）魔方紅葡萄酒 2019

2. 敖云（Ao Yun）雲南香格里拉 2017

3. 霄嶺（Xiao Ling）2018

4. 中法莊園（Domaine Franco Chinois）小芒森甜白葡萄酒 2015

5. 瓏岱（Long Dai）丘山 2019

6. 藍賽酒莊（Lansai）余茉莉赤霞珠干紅葡萄酒 2017

7. 容園美酒莊（Chateau Rong Yuan Mei）紅方印蛇龍珠 2018

8. 詩百篇（Chapter and Verse）珍藏西拉 2015

9. 長城（Great Wall）桑干酒莊首席釀酒師甄釀 2015

10. 賀蘭晴雪（Helan Qingxue）加貝蘭特別珍藏2017

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