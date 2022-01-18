【2022壬寅虎年】AEON賀歲福祿壽自選組合　會員仲可換購Switch OLED主機

新年優惠不斷，AEON再推出賀歲優惠，至2月20日舉行「賀歲迎新福祿壽自選組合」推廣，產品包括各款電器、傢俬及家品。除了優惠組合外，更有其他會員優惠。

賀歲迎新福祿壽自選組合，包括了自選組合一共3件，於「福」＋「祿」＋「壽」組內各任選1款，組合價格由3,888元至78,888元不等。

■「賀歲迎新‧福祿壽自選組合」精選組合■

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除了以上「賀歲迎新福祿壽自選組合」外，還有其他會員優惠包括：

優惠1：會員優惠多重賞



AEONSTYLE CARD／AEON STYLE Premier會員凡購買「賀歲迎新福祿壽自選組合」累積滿8,888元，即可額外獲得15000積分獎賞（相當於3張50元購物禮券）。



AEONSTYLE CARD／AEON STYLE Premier會員凡購買「賀歲迎新福祿壽自選組合」累積滿8,888元，即可額外獲得15000積分獎賞（相當於3張50元購物禮券）。 優惠2：選購福祿壽自選組合即送壽桃至尊XO醬鮑魚麵一盒



顧客凡購買「賀歲迎新福祿壽自選組合」，即送壽桃至尊XO醬鮑魚麵一盒，價值98元。



顧客凡購買「賀歲迎新福祿壽自選組合」，即送壽桃至尊XO醬鮑魚麵一盒，價值98元。 優惠3：選購福祿壽自選組合以超值價換購指定組別商品



顧客凡購買任何「賀歲迎新福祿壽自選組合」，即可以超值價1,500元額外換購「祿」組商品1件或以500元換購「壽」組商品1件。



顧客凡購買任何「賀歲迎新福祿壽自選組合」，即可以超值價1,500元額外換購「祿」組商品1件或以500元換購「壽」組商品1件。 優惠4：選購福祿壽自選組合以換購價換購Nintendo Switch OLED主機



顧客凡購買任何「賀歲迎新福祿壽自選組合」，即可以換購價2,600元換購Nintendo Switch OLED主機1部（包括：Nintendo Switch主機、Nintendo Switch底座、Joy-Con 1對、腕帶及握把），各款限售200部。



顧客凡購買任何「賀歲迎新福祿壽自選組合」，即可以換購價2,600元換購Nintendo Switch OLED主機1部（包括：Nintendo Switch主機、Nintendo Switch底座、Joy-Con 1對、腕帶及握把），各款限售200部。 優惠5：AEON網上購物城獨家優惠



凡於AEON網上購物城訂購任何「賀歲迎新福祿壽自選組合」可獲贈阿一精選花菇一件（180克），價值88元。

責任編輯：區祖飛

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