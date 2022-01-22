【2022壬寅虎年】東港城室內花市逾百款年花選購　欣賞花藝師示範和式年花裝飾

今年疫情仍然反覆，政府宣布全面取消年宵市場，為免花農過往一年的心血付諸一炬，部分商場舉行「室內花市」，希望能助花農推動銷情。想入手年花，除了前往太子花墟，將軍澳東港城特意開設期間限定年花店，即日起至1月31日，在商場也能買到靚花過年。

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多種年花供選購

東港城特設的期間限定年花店位於中庭，放滿多種年花及蘭花，加上旁邊有售賣各種年貨的攤檔，以及LEGO的虎年布置，猶如一個迷你花市，充滿節日氣氛。商場與香港蘭花大王、千葉園始創人楊小龍，及香港年花專家、香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春合作，帶來多款經典蘭花及年花，花團錦簇，吸引不少人特意進場賞花。

應節虎年年花

花店有各種不同類型的年花，常見的五代同堂已修剪成裝飾用盆栽，不用淋水，也可以存放數個月，懶人必備。如對植物不熟悉，近年流行的虎尾蘭容易打理，只需3至4日淋一次水，亦相當耐放，而且有潔淨室內空氣的作用。過年最受歡迎的桃花，這兒有售迷你版，姿態同樣優美，而且一般家居也能放得下，放在天台、花園等室外地方可吸收陽光，效果更佳。其他選擇還有海棠、茶花及百合等，也很適合作年花觀賞。

香港培植日本品種蘭花 選蘭花花蕾要有光澤

礙於疫情下花農未能到海外搜羅新品種，不過今年都有新款式。6款全新本地培植日本蘭花迷你品種，外形精緻優雅，以粉紅色為主，放在家中不失高貴。品種包括淡紅花瓣配以紫紅唇瓣的「小情人」、「紅粉佳人」花瓣呈淡雅粉紅、「仙露明珠」桃紅色花瓣配以珍珠唇瓣及淡黃花芯、銀白花瓣配以酒紅色唇瓣的「雪映紅」、鮮桃紅色的「千嬌麗影」及淡粉紅配紫紅唇瓣的「紫醉落霞」，極富詩意。

至於如何挑選蘭花，最重要是每一朵都精緻美觀。花蕾看起來要大，飽滿有光澤就為之靚。近來天氣較溫暖，平均20多度，買時要留意開花的速度，預留時間待過年時盛開，現在的話剩3至4個花蕾的話就最適合。

花藝師示範和式擺設

東港城新春期間限定店除了有逾百款蘭花及年花可供選購，更邀得國際知名花藝大師區錦華，於22日至23日及29日至30日兩個周末，駐場示範和式花藝。消費滿指定金額，更能獲花藝師將年花裝飾，配合和式包裝服務及飾物，感受和式新年氣氛。另外商場亦特設一個蘭花打卡位，用上18株日本皇室蘭花打造成蘭花瀑布，每株長達1米，極具氣派。花藝裝置將由即日起擺放至2月28日，市民不妨來賞花打卡。

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東港城新春期間限定店「金虎納福賀壬寅」 地址：將軍澳坑口重華路8號東港城1樓中庭

日期：即日起至1月31日

時間：早上11時至晚上9時

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（節錄）

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：室內行花市撑花農 東港城蘭花及年花展】

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