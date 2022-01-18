【信用卡優惠】用Visa於各大網店購物　專享一系列折扣優惠（附優惠碼）

在網購平台盛行之下，雖然疫情期間減少外出，但仍可以體驗到購物的樂趣。Visa公布，使用Visa信用卡在本地及各地等26個品牌及網購平台，即可享受各種優惠，覆蓋日常食用品、服飾、兒童用品及美容保健產品等產品。以下將會列出數個較受港人歡迎的網上平台優惠予大家參考，想了解更多優惠可按此。

Carousell

Carousell是一個以社群為出發理念的綫上交易平台。平台具有各式各樣的貨品供搜羅。即日起至今年12月31日，憑有效之Visa主卡或附屬卡簽帳於平台買不同計劃，有機會享有以下三項優惠。

優惠一



購買淨額398元的旋轉金幣套餐，可額外獲贈價值150元旋轉金幣。



購買淨額398元的旋轉金幣套餐，可額外獲贈價值150元旋轉金幣。 優惠二



購買淨額968元的Growing CarouBiz計劃，可額外獲贈價值480元旋轉金幣。



購買淨額968元的Growing CarouBiz計劃，可額外獲贈價值480元旋轉金幣。 優惠三



選擇價值元18,750的旋轉商店白金計劃開網店，全單即減6,750元，並可額外獲額價值3,000元旋轉金幣。

要注意的是，以上優惠每位持卡人於活動期內最多可享優惠一次；優惠不可與商戶之其他優惠代碼、現金券或優惠同時使用。

Ztore

即日起至今年3月31日，憑港澳地區發行的有效Visa主卡或附屬卡於網上超級市場Ztore消費滿499元，並輸入以下指定優惠代碼專享20元折扣優惠：

2022年1月優惠代碼：ZVISAJAN

2022年2月優惠代碼：ZVISAFEB

2022年3月優惠代碼：ZVISAMAR

優惠只適用於送貨上門服務及只適用香港地區；每張訂單只可使用一個優惠代碼。優惠不可與商戶之其他優惠代碼、現金券或優惠同時使用；優惠期內每位士多會員最多可使用同一每月優惠代碼一次。

ZALORA

即日起至2022年6月30日，憑港澳地區發行的有效Visa主卡或附屬卡於ZALORA網站及ZALORA應用程式消費專享以下優惠：

新客戶優惠



登記成為ZALORA新客戶並於ZALORA應用程式第一次消費即享有75折優惠（不限消費金額），同時可享30%現金回贈。

優惠碼：VISANEW

（客戶優惠於活動期內最多可享一次，最高折扣額為220元）



登記成為ZALORA新客戶並於ZALORA應用程式第一次消費即享有75折優惠（不限消費金額），同時可享30%現金回贈。 優惠碼：VISANEW （客戶優惠於活動期內最多可享一次，最高折扣額為220元） 現有客戶優惠



- 消費滿499元可享有84折優惠消費回贈。

優惠碼：YROVISA

- 消費滿599元可享有77折優惠。

優惠碼：VISA2THREE

- 於優惠期內逢星期一消費滿以上指定金額可享額外10%現金回贈。

優惠碼：YROVISA或VISA2THREE

（優惠不可與其他推廣優惠及其推廣編碼同時使用，亦不適用於列明的不設折扣品牌及由賣家出售的貨品，列明貨品詳情按此）

iHerb

憑Visa卡於優惠期內之美西太平洋標準時間星期六及星期日在iHerb網站或手機App消費滿100美元可享額外95折優惠。活動僅限目的地為香港及澳門地區且用Visa付款的訂單，付款時優惠自動生效，毋須輸入折扣碼。優惠有效期至今年4月14日。

責任編輯：鄭樂怡

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