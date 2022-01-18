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【信用卡優惠】用Visa於各大網店購物　專享一系列折扣優惠（附優惠碼）

精明消費 12:20 2022/01/18

分享：

在網購平台盛行之下，雖然疫情期間減少外出，但仍可以體驗到購物的樂趣。Visa公布，使用Visa信用卡在本地及各地等26個品牌及網購平台，即可享受各種優惠，覆蓋日常食用品、服飾、兒童用品及美容保健產品等產品。以下將會列出數個較受港人歡迎的網上平台優惠予大家參考，想了解更多優惠可按此

Carousell

Carousell是一個以社群為出發理念的綫上交易平台。平台具有各式各樣的貨品供搜羅。即日起至今年12月31日，憑有效之Visa主卡或附屬卡簽帳於平台買不同計劃，有機會享有以下三項優惠。

  • 優惠一

    購買淨額398元的旋轉金幣套餐，可額外獲贈價值150元旋轉金幣。
     
  • 優惠二

    購買淨額968元的Growing CarouBiz計劃，可額外獲贈價值480元旋轉金幣。
     
  • 優惠三

    選擇價值元18,750的旋轉商店白金計劃開網店，全單即減6,750元，並可額外獲額價值3,000元旋轉金幣。

要注意的是，以上優惠每位持卡人於活動期內最多可享優惠一次；優惠不可與商戶之其他優惠代碼、現金券或優惠同時使用。

Ztore

即日起至今年3月31日，憑港澳地區發行的有效Visa主卡或附屬卡於網上超級市場Ztore消費滿499元，並輸入以下指定優惠代碼專享20元折扣優惠：

  • 2022年1月優惠代碼：ZVISAJAN
  • 2022年2月優惠代碼：ZVISAFEB
  • 2022年3月優惠代碼：ZVISAMAR

優惠只適用於送貨上門服務及只適用香港地區；每張訂單只可使用一個優惠代碼。優惠不可與商戶之其他優惠代碼、現金券或優惠同時使用；優惠期內每位士多會員最多可使用同一每月優惠代碼一次。

ZALORA

即日起至2022年6月30日，憑港澳地區發行的有效Visa主卡或附屬卡於ZALORA網站及ZALORA應用程式消費專享以下優惠：

  • 新客戶優惠

    登記成為ZALORA新客戶並於ZALORA應用程式第一次消費即享有75折優惠（不限消費金額），同時可享30%現金回贈。
    優惠碼：VISANEW
    （客戶優惠於活動期內最多可享一次，最高折扣額為220元）
     
  • 現有客戶優惠

    - 消費滿499元可享有84折優惠消費回贈。
    優惠碼：YROVISA
    - 消費滿599元可享有77折優惠。
    優惠碼：VISA2THREE
    - 於優惠期內逢星期一消費滿以上指定金額可享額外10%現金回贈。
    優惠碼：YROVISA或VISA2THREE
    （優惠不可與其他推廣優惠及其推廣編碼同時使用，亦不適用於列明的不設折扣品牌及由賣家出售的貨品，列明貨品詳情按此

iHerb

憑Visa卡於優惠期內之美西太平洋標準時間星期六及星期日在iHerb網站或手機App消費滿100美元可享額外95折優惠。活動僅限目的地為香港及澳門地區且用Visa付款的訂單，付款時優惠自動生效，毋須輸入折扣碼。優惠有效期至今年4月14日。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費優惠

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