【信用卡優惠】用Visa於各大網店購物　專享一系列折扣優惠（附優惠碼）

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【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略 一文盡覽商場超市優惠（更新至1月18日）
在網購平台盛行之下，雖然疫情期間減少外出，但仍可以體驗到購物的樂趣。Visa公布，使用Visa信用卡在本地及各地等26個品牌及網購平台，即可享受各種優惠，覆蓋日常食用品、服飾、兒童用品及美容保健產品等產品。以下將會列出數個較受港人歡迎的網上平台優惠予大家參考，想了解更多優惠可按此。
Carousell
Carousell是一個以社群為出發理念的綫上交易平台。平台具有各式各樣的貨品供搜羅。即日起至今年12月31日，憑有效之Visa主卡或附屬卡簽帳於平台買不同計劃，有機會享有以下三項優惠。
要注意的是，以上優惠每位持卡人於活動期內最多可享優惠一次；優惠不可與商戶之其他優惠代碼、現金券或優惠同時使用。
Ztore
即日起至今年3月31日，憑港澳地區發行的有效Visa主卡或附屬卡於網上超級市場Ztore消費滿499元，並輸入以下指定優惠代碼專享20元折扣優惠：
優惠只適用於送貨上門服務及只適用香港地區；每張訂單只可使用一個優惠代碼。優惠不可與商戶之其他優惠代碼、現金券或優惠同時使用；優惠期內每位士多會員最多可使用同一每月優惠代碼一次。
ZALORA
即日起至2022年6月30日，憑港澳地區發行的有效Visa主卡或附屬卡於ZALORA網站及ZALORA應用程式消費專享以下優惠：
iHerb
憑Visa卡於優惠期內之美西太平洋標準時間星期六及星期日在iHerb網站或手機App消費滿100美元可享額外95折優惠。活動僅限目的地為香港及澳門地區且用Visa付款的訂單，付款時優惠自動生效，毋須輸入折扣碼。優惠有效期至今年4月14日。
責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 消費優惠