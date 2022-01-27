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【月供股票】2021年最受歡迎月供港美股份　專家今年睇好邊個板塊？

18:25 2022/01/27

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不少人初踏投資市場，起步資金不多、缺乏投資經驗，月供股票就成為他們的選擇。踏入新一年，又是回顧2021年及展望2022年的時候，到底去年邊隻港股及美股最受月供投資者歡迎？今年又應該投資哪一個板塊？

根據致富證券統計資料，去年最多人月供的港股，首3名分別為盈富基金 （02800） 、領展房產基金 （00823） 及安碩恒生科技 （03067） 。不過，在10隻最受歡迎的月供港股中，半數全年回報錄得負數，跌幅最多的股票為阿里巴巴 （09988） ，全年跌48.88%；而3甲中只有領展錄得正增長，而安碩恒生科技全年表現跌32.23%。

■致富2021年10隻最受歡迎月供港股■

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另外，致富亦有提供月供美股服務，去年最多人月供的美股分別是Vanguard S&P 500 ETF（美：VOO）、ARK Innovation ETF（美：ARKK）及Invesco QQQ Trust（美：QQQ），首3名皆為ETF。至於相關的美股全年表現較港股為佳，10隻最受歡迎月供美股中僅3隻錄得跌幅，跌幅最多為ARK Genomic Revolution ETF（美：ARKG），去年跌34.33%。

■致富2021年10隻最受歡迎月供美股■

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由於每個投資者可承受的風險各有不同，展望2022年，致富證券董事及證券業務主管郭家安根據不同投資者作出不同建議。若不期望有太高的回報，有少許獲利已可以，他認為可投資低風險類別的ETF。他續指，預期加息周期重臨，將利好銀行股。郭家安表示，全球芯片供應短缺、需求增加，這類型板塊屬相對較低風險但具增長力的股票，故亦可考慮相關股票。

至於期望有高增長、願意承受高風險的投資者，可考慮通脹有利的商品價格類別的股票、復甦概念的股票，如原油。另外，他提到無論是港股或美股年初時亦有冒出元宇宙概念股，在現時相對低位的時候，具增長的潛力。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財學堂

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