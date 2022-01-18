【品味投資】貴州茅台推虎年生肖酒　未出產已升132%！

即將踏入壬寅虎年，不少企業都會推出虎年生肖產品作紀念。貴州茅台集團近日宣布，將會推出5款茅台虎年生肖酒（虎茅），眾所周知貴州茅台一直有價有市，在消息公布後，市場價格已經比官方價格高，一瓶虎年茅台生肖酒已升了132%。

炒價已接近5,800元人民幣 升幅達132%

貴州茅台在1月5日公布推出5款虎年茅台生肖酒（虎茅），每瓶價格為4,000元人民幣以下。而一直是熱門款的53%vol 500ml貴州茅台酒（壬寅虎年），市場指導價為2,499元人民幣，但是在現貨未生產的情況下，現時已炒至近5,800元人民幣（約7,110港元）。

參考2021牛年茅台生肖酒，Whisky R' us的老闆馮淑芳（Yvonne）指，當時市場指導價格同樣是2,499元人民幣，而炒價為7,000元人民幣（約8,581港元），價格非常昂貴。另外，官方網站只發布了4款酒的外貌和設計，其中一款價格為3,599元的53%vol 375mlｘ2貴州茅台酒（壬寅虎年），則未有公布酒瓶外貌。

■即睇4款虎年貴州茅台市場指導價■

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生肖酒停產 成有價有市原因

普通版的茅台需求一直有增無減，更何況是一年只推出一次的生肖版茅台酒。事實上，每年的新款茅台發售後，上一年度的生肖酒就會停產，成為限量茅台款，能夠成功購入的話都會收藏。

另外，生肖酒的市場價是視乎年份和當年生產數量，參考內地知乎網站「今日酒價數據」顯示，羊年生肖（2015年）茅台是最具收藏價值的一款，價格為32,000元人民幣（約39,228港元）一瓶，其次是馬年生肖（2014年）酒，為19,800元人民幣（約24,272港元）。

責任編輯：區祖飛

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