  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (週二) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】貴州茅台推虎年生肖酒　未出產已升132%！

個人增值 13:35 2022/01/18

分享：

即將踏入壬寅虎年，不少企業都會推出虎年生肖產品作紀念。貴州茅台集團近日宣布，將會推出5款茅台虎年生肖酒（虎茅），眾所周知貴州茅台一直有價有市，在消息公布後，市場價格已經比官方價格高，一瓶虎年茅台生肖酒已升了132%。

炒價已接近5,800元人民幣　升幅達132%

貴州茅台在1月5日公布推出5款虎年茅台生肖酒（虎茅），每瓶價格為4,000元人民幣以下。而一直是熱門款的53%vol 500ml貴州茅台酒（壬寅虎年），市場指導價為2,499元人民幣，但是在現貨未生產的情況下，現時已炒至近5,800元人民幣（約7,110港元）。

參考2021牛年茅台生肖酒，Whisky R' us的老闆馮淑芳（Yvonne）指，當時市場指導價格同樣是2,499元人民幣，而炒價為7,000元人民幣（約8,581港元），價格非常昂貴。另外，官方網站只發布了4款酒的外貌和設計，其中一款價格為3,599元的53%vol 375mlｘ2貴州茅台酒（壬寅虎年），則未有公布酒瓶外貌。

■即睇4款虎年貴州茅台市場指導價■

    點擊圖片放大
    +2

生肖酒停產　成有價有市原因

普通版的茅台需求一直有增無減，更何況是一年只推出一次的生肖版茅台酒。事實上，每年的新款茅台發售後，上一年度的生肖酒就會停產，成為限量茅台款，能夠成功購入的話都會收藏。

另外，生肖酒的市場價是視乎年份和當年生產數量，參考內地知乎網站「今日酒價數據」顯示，羊年生肖（2015年）茅台是最具收藏價值的一款，價格為32,000元人民幣（約39,228港元）一瓶，其次是馬年生肖（2014年）酒，為19,800元人民幣（約24,272港元）。

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【NFT】《Monkey Kingdom》遭黑客入侵損失千萬　專家教路4招應對NFT詐騙
2022/01/16
【NFT】《Monkey Kingdom》遭黑客入侵損失千萬　專家教路4招應對NFT詐騙
【NFT】麥嘜麥兜ｘ蘇富比推《麥兜菠蘿油王子》NFT　1月14日至25日網上拍賣
2022/01/14
【NFT】麥嘜麥兜ｘ蘇富比推《麥兜菠蘿油王子》NFT　1月14日至25日網上拍賣
【NFT】2021年銷售額達1,949億元　邊類作品最受歡迎？
2022/01/11
【NFT】2021年銷售額達1,949億元　邊類作品最受歡迎？
【NFT】The Sandbox夥鄭志剛建虛擬文化中心　1月13日推新一輪「賣地」
2022/01/09
【NFT】The Sandbox夥鄭志剛建虛擬文化中心　1月13日推新一輪「賣地」
【品味投資】儲波鞋可以升幾多？　10個運動鞋品牌最少升1倍　Nike／Adidas通通上榜！
2022/01/07
【品味投資】儲波鞋可以升幾多？　10個運動鞋品牌最少升1倍　Nike／Adidas通通上榜！
另類投資 設計 生肖 人民幣 產品 貴州茅台集團 港元

下一篇文章

【ET財智Talk】今年買股好過買樓？　紀惠湯文亮分析美國加息對港樓影響（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【健康增值】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【健康增值】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【ET財智Talk】今年買股好過買樓？　紀惠湯文亮分析美國加息對港樓影響（立即收看）
【ET財智Talk】今年買股好過買樓？　紀惠湯文亮分析美國加息對港樓影響（立即收看）
【最富貴細路】成功靠父幹？2021全球10大最富有小孩排行榜　有一個靠自己擁2.49億
【最富貴細路】成功靠父幹？2021全球10大最富有小孩排行榜　有一個靠自己擁2.49億
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
今日理財筆記 - 小數怕長計！　消委會教你用格價平台自製9折優惠
小數怕長計！　消委會教你用格價平台自製9折優惠
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款