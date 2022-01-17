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【消委會】4間超市食品店半年內平均加價1.5%　善用格價平台每次可省近1成開支

精明消費 18:05 2022/01/17

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【消委會】4間超市食品店半年內加價1.5%　善用格價平台每次可省近1成開支

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球貨運及供應鏈大受影響，不同商品的價格亦不斷攀升。消委會調查發現，4間大型超市及食品店在2021年6月至11月的半年間，最常買的食品和日用品平均價格上升1.5%。消委會提醒，面對百物騰貴，市民可善用網上格價平台貨比三家，能為家庭省下不少開支。

消委會透過分析旗下的超市格價工具「網上價格一覽通」的數據，抽檢4間大型超市及食品店，包括百佳、Market Place by Jasons、AEON及大昌食品，逾700件日常貨品售價，涵蓋「麵包蛋糕／穀類早餐／麵包醬」、「米／食油／罐頭／蔬果／肉類」及「個人護理」3個種類，發現在2021年6月至11月的半年間，這3類最常買的食品和日用品的平均價格上升1.5%；當中以「麵包蛋糕／穀類早餐／麵包醬」類的平均價格升幅最高，達2.4%。

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罐頭粟米粒價格差距達9成

綜觀3類貨品的平均價格升幅，以「麵包蛋糕／穀類早餐／麵包醬」類最高，達2.4%，當中有2間超市錄得約7%的升幅；其次為「個人護理」類，升幅亦達2.3%，其中1間超市價格升幅最高的首50件貨品中，有34件均屬「個人護理」類；而「米／食油／罐頭／蔬果／肉類」類的平均價格升幅則較低，為0.4%。

消委會提醒消費者，各超市售賣同1款貨品的價格可以相當懸殊。參考去年11月份價格差幅最大的77款貨品中，4間超市格價差幅最大的首10位貨品，5款屬罐頭食品，主要為罐裝粟米粒、粟米蓉和茄汁焗豆。其中1款罐頭粟米粒的價格更大幅相差超過9成，售價介乎6.0元至11.4元；而同1品牌的忌廉黃粟蓉，差異亦逾6成半，售價介乎6.0元至9.9元。

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超市減少優惠即變相加價

消委會指，儘管部分貨品的價格未有直接調高，然而超市減少提供優惠及生產商縮減產品的份量，亦等同變相加價。是次抽檢發現，除貨品的價格錄得升幅外，4大超市中有2間所提供的優惠數量顯著減少，當中1間超市的優惠數量由去年6月份的4,409項，大減310項至11月份的4,099項。

此外，根據「網上價格一覽通」的資料，於2021年6月至11月期間，部分貨品的實際份量減少，例如1款潤喉糖由45克減至40克、1款花生朱古力由40克減至37克，以及海鮮味杯麵由75克減至72克等，但價錢卻沒有相對調低。

消委會提示消費者，面對百物騰貴，市民可善用消委會網上價格一覽通，安坐家中貨比三家後，隨即於網上或到目標超市，選購價格最低的心儀貨品。消委會根據「網上價格一覽通」的數據推算，以1個4人家庭慣常到超市購物為例，若購買一籃子約30件居家抗疫貨品，如能多善用格價工具比較不同超市貨品價格後，到最低價的超市選購日常食用品，每次可節省逾100元，變相自製9折優惠，小數怕長計，每月能為家庭省下不少開支。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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