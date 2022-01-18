好意頭「開芯」「緣滿」利市封　北角匯限定！賀年工作坊及新春盆栽換領

今年北角匯以「新春遇‧花‧緣」為主題，為市民帶來一系列新春禮品及活動。「新春遇‧花‧緣」主題寓意港人「遇見花開即『緣』滿」，消費滿指定金額即可換領靚靚花型利市封。

手工立體利市封（一套6個）共有2款設計，分別以象徵健康的重瓣長壽花以及寓意幸福的重瓣天竺葵為靈感，用上三層花瓣設計呈現真花般的3D立體層次。利市封更一改傳統，將「開口」設於正面中央「花芯」位置，讓打開利是封的一刻有着「開心（開芯）」之喜慶寓意。

想用上面這款好意頭3D立體利是封派利是？《香港經濟日報》為大家準備了20套！立即按此參加就有機會獲得！

利市封以外，商場更特設尊貴版「多功能花燈精品套裝」，附有12個手工立體利市封的多用途錦盒內有精品花燈。套裝中的每個部分均可分拆使用，仿真花可用作心口針，燈座則可作為花燈擺設，而錦盒就可當作首飾盒、收納盒或全盒，整套套裝可以物盡其用，而且美觀又實用。

多功能花燈精品禮盒包括：

1朵仿真重瓣天竺葵花

1個燈座（USB充電，可拆開及自行配置燈上飾品）

1個多用途錦盒（可作首飾盒、收納、全盒等）

12個手工立體利是封（2款主題各6個）



換領方法：

即日起於北角匯，The Point by SHKP會員憑600積分及當天單一消費滿200元即可換領「手工立體利是封」 （一套6個）；憑8000積分及當天消費滿800元即可換領「多功能花燈精品套裝」。

會員專享！新年工作坊及新春盆栽換領

除了以上禮品之外，北角匯亦有其他賀年活動，為大家帶來更多新氣氛：

「花藝揮春掛飾」工作坊

即日起，The Point by SHKP會員可於The Point by SHKP網站憑50000分登記，即可換領「工作坊預留證」，2人同行於指定日期及時間參加於北角匯Good Projects花店舉行的「賀年花藝揮春掛飾」工作坊一次，每人可製作各1件掛飾帶回家。（參考價：1,200元／2位，名額有限，換完即止）

活動日期：1月22日、1月23日

活動時間：下午4時至5時15分

新春「長壽花盆栽」換領

即日起，The Point by SHKP會員於The Point by SHKP網站憑8000分登記，即可換領「長壽花盆栽」一盆。每盆均由Good Projects專業花藝師配上新春精美包裝，自用或作禮物均是最佳之選！（參考價：100元／盆）

登記日期：1月17日

換領日期：1月24日至1月31日

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