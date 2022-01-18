【消費優惠】外賣自取：帝苑酒店新春盆菜低至65折　Goobne晚市8折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 帝苑酒店：外賣自取新春盆菜低至65折

由即日起至1月19日，帝苑酒店的兩間餐廳推出盆菜外賣自取限時快閃優惠，低至65折。

盆菜需兩日前預訂，每款盆菜數量有限，售完即止。

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查詢：2724 2666（帝苑軒）/ 2733 2020（東來順）

2. Goobne：晚市外賣自取8折

由即日起至另行通知，Goobne下午6點後推出外賣自取8折優惠。

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3. Carsac網店：LeSportsac手袋低至7折

由即日起至1月28日，Carsac.com網店推出激減優惠，LeSportsac正價貨品買2件85折；買3件8折；買4件75折；買5件或以上7折。如購物滿800元，港澳地區免運費。

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撰文：hket小編

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