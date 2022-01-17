  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (週一) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022壬寅虎年】Kakao Friends新春黃金豐收莊園　登陸將軍澳中心

精明消費 18:55 2022/01/17

分享：

Kakao Friends的一眾卡通角色將會在將軍澳中心「新春黃金豐收莊園」內，跟大家一齊過農曆新年。不過莊園的開放日期及時間將以現場為準，大家在場內開心「打卡」的同時，也要遵守防疫規定。

場內將會布置成為一個農莊，可以在5個景點內找到獅子Ryan、貓咪春植、Apeach、Frodo、Neo等卡通角色。

Ryan的農舍高4米，上面有一個Ryan頭大風車，農舍旁邊還春植的甜薯檔及Frodo和Neo的水果檔。除此之外，場內還有黃金遊樂園及果神收割區，一同玩樂兼大顯身手。在星期六及日，莊園將舉辦新春水耕體驗工作坊和新春水耕市集。

會員積分換禮品及玩遊戲

The Point by SHKP會員除可透過手機程式憑積分換領活動證參加工作坊外，更可換領「豐衣足食篇」Kakao Friends精美禮品。

優惠方面，將軍澳中心設有「新春有賞」及「黃金豐收消費賞」2項消費優惠。The Point by SHKP會員即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，即可獲贈購買指定類別產品的商場贈券，贈券價值最高可達2,400元。名額有限，送完即止。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

將軍澳中心ｘKakao Friends新春黃金豐收莊園

日期：1月至3月（開放日期及時間以現場為準）
地點：將軍澳中心G樓中庭

1.「果神收割區」遊戲：即場收割指定數量的生果，可獲禮品1份，名額有限，先到先得。

開放時間（以現場時間為準）：
逢星期一至五︰下午2時至7時
星期六、日及公眾假期︰中午12時至8時

2. Kakao Friends禮品換領—豐衣足食篇

開放日期：1月19日起
開放時間：下午1時至10時
地點：將軍澳中心1樓VIP會員專櫃

禮品換領及優惠資料

 

責任編輯：李伊洛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
今日
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市優惠（更新至1月17日）
今日
【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市優惠（更新至1月17日）
【2022壬寅虎年】一田賀年食品祭即日起開鑼　$288起買8大海味老字號福袋
今日
【2022壬寅虎年】一田賀年食品祭即日起開鑼　$288起買8大海味老字號福袋
【2022壬寅虎年】YOHO MALL變身大型市集　逾40年宵攤檔＋P助與粉紅兔兔打卡位
今日
【2022壬寅虎年】YOHO MALL變身大型市集　逾40年宵攤檔＋P助與粉紅兔兔打卡位
【防疫外賣優惠懶人包】晚市禁堂食　外賣或自取點叫最抵？搜羅商場、餐廳、外賣平台最新優惠及優惠碼（更新至1月17日）
今日
【防疫外賣優惠懶人包】晚市禁堂食　外賣或自取點叫最抵？搜羅商場、餐廳、外賣平台最新優惠及優惠碼（更新至1月17日）
農曆新年 Kakao Friends 將軍澳中心 香港 積分優惠 好去處 付款優惠 著數優惠

下一篇文章

【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】LOEWE聯乘吉卜力現身香港　《千與千尋》超巨型壁畫牆打卡＋期間限定店
【好去處】LOEWE聯乘吉卜力現身香港　《千與千尋》超巨型壁畫牆打卡＋期間限定店
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月14日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月14日）
【2022壬寅虎年】賀年口罩合集　8間公司任你揀　拜年都要襯到絕！
【2022壬寅虎年】賀年口罩合集　8間公司任你揀　拜年都要襯到絕！
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）
【消費優惠】譚仔雲南米線外賣自取送揮春　用八達通App買3餸米綫減$5
【消費優惠】譚仔雲南米線外賣自取送揮春　用八達通App買3餸米綫減$5
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款