【2022壬寅虎年】Kakao Friends新春黃金豐收莊園　登陸將軍澳中心

Kakao Friends的一眾卡通角色將會在將軍澳中心「新春黃金豐收莊園」內，跟大家一齊過農曆新年。不過莊園的開放日期及時間將以現場為準，大家在場內開心「打卡」的同時，也要遵守防疫規定。

場內將會布置成為一個農莊，可以在5個景點內找到獅子Ryan、貓咪春植、Apeach、Frodo、Neo等卡通角色。

Ryan的農舍高4米，上面有一個Ryan頭大風車，農舍旁邊還春植的甜薯檔及Frodo和Neo的水果檔。除此之外，場內還有黃金遊樂園及果神收割區，一同玩樂兼大顯身手。在星期六及日，莊園將舉辦新春水耕體驗工作坊和新春水耕市集。

會員積分換禮品及玩遊戲

The Point by SHKP會員除可透過手機程式憑積分換領活動證參加工作坊外，更可換領「豐衣足食篇」Kakao Friends精美禮品。

優惠方面，將軍澳中心設有「新春有賞」及「黃金豐收消費賞」2項消費優惠。The Point by SHKP會員即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，即可獲贈購買指定類別產品的商場贈券，贈券價值最高可達2,400元。名額有限，送完即止。

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將軍澳中心ｘKakao Friends新春黃金豐收莊園 日期：1月至3月（開放日期及時間以現場為準）

地點：將軍澳中心G樓中庭 1.「果神收割區」遊戲：即場收割指定數量的生果，可獲禮品1份，名額有限，先到先得。 開放時間（以現場時間為準）：

逢星期一至五︰下午2時至7時

星期六、日及公眾假期︰中午12時至8時 2. Kakao Friends禮品換領—豐衣足食篇 開放日期：1月19日起

開放時間：下午1時至10時

地點：將軍澳中心1樓VIP會員專櫃 禮品換領及優惠資料

責任編輯：李伊洛

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