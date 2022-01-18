【熱門新劇】Netflix《艾蜜莉在巴黎》第二季熱播 浪漫花都中大玩複雜多角戀

▲ 新一季眾多角色上演複雜多角戀，讓觀眾沉醉在巴黎花都中不一樣的浪漫氛圍中。

Netflix熱門原創劇集《艾蜜莉在巴黎》第二季於聖誕節前發布，將近三星期，仍然擁有極高的討論度，在熱門播放榜上高踞不下。無他，全新一季繼續靚人靚衫靚景之餘，眾多角色更上演複雜多角戀，讓觀眾沉醉在浪漫花都的氛圍中，感受不一樣的「法式風情」。

莉莉柯林斯飾演的女主角艾蜜莉，在新一季上演全新的巴黎愛情、職場故事，延續上一季與主廚加百列（Lucas Bravo飾）的曖昧情緣，更加入新的約會對象艾菲（Lucien Laviscount飾），連帶與加百列前女友兼自己好閨蜜卡蜜兒（Razat飾）之間的愛恨欺瞞，兩男兩女，關係剪不斷理還亂。

▲ 兩位閨蜜之間的兩女一男三角戀，看得人既憤恨又無奈。（電視劇照）

回顧上一季尾聲，艾蜜莉以為加百列即將離開巴黎，且眼見他與女友已分手，一時衝動與他發生一夜情。沒料到一朝醒來，加百列獲得投資，改變計劃留在巴黎經營餐廳。以為只是一夜浪漫的艾蜜莉，一下子要面對加百列與卡蜜兒的復合可能，難掩失落，同時亦陷入背叛好友的罪惡感中，進退失據。一直強調「從來只做正確的選擇」的她，決定努力幫二人修補關係，卻自欺又欺人，終引致更大的矛盾。法國女和美國女之間的美好情誼不再，令文化衝突在對峙中更顯精采。

法文班遇英國新歡

艾蜜莉和加百列繼續似是疑非的曖昧中，與此同時，又在法文班認識來自英國的銀行家艾菲。艾菲與對巴黎充滿憧憬的艾蜜莉不同，不愛旅居異國，對於法國文化充滿批判與不認同，只一心希望趕快回到自己的舒適圈，然而兩人想法的差異也成為擦出火花的關鍵。有別於面對加百列時的內疚感，單身的艾菲自然對於「要做對的選擇」的艾蜜莉而言，更添一重「合理性」。兩個異邦人在異地相遇的獨特情感，或許也令艾蜜莉更有戀愛中的「錯覺」。

▲ 這一季中，艾蜜莉在法文班認識來自英國的銀行家艾菲，異邦人在花都燃起浪漫情愫。（電視劇照）

故事發展到中後段，就會發現艾蜜莉仍然心繫加百列，只是礙於不想破壞心中的道德價值，刻意埋藏心意。無法坦率面對自己，令這一季的艾蜜莉連工作表現也受到影響，犯錯連連。為了掩飾自己背叛的行為，一個謊言包裹另一個謊言，沒完沒了。難怪眾多影迷邊看邊罵女主角儼如一個「綠茶婊」，表面善良實質卻滿是機心和欺詐的陰險女生。

撇開女主角，事實上今季其他女角更吸引，當中最令人大呼過癮的自然是艾蜜莉的法國主管--希維爾（Philippe Leroy-Beaulieu飾）。從衣着、談吐舉止至感情觀，希維爾從容不迫又優雅的態度、由內而外所散發出的自信和品味，堪稱完美地演繹出最風情萬種又兼具人生智慧的法國女性。她對艾蜜莉一針見血的批評，也獲得不少影迷的正面評價。

法國女性的優雅教學

▲ 艾蜜莉的法國主管希維爾在劇中的衣着優雅又不失女性魅力，成為焦點。（電視劇照）

如艾蜜莉被卡蜜兒揭穿與男友加百列之間的糾結與情愫，希維爾縱然帶着幾分看好戲的心態，但亦道出一句真理：「你必須承擔對朋友不忠的後果，艾蜜莉，這就是人生。」在旁人看來，艾蜜莉就是無法也不願意承受自己做過的錯事，才想以其他方法彌補，同時不斷辯稱自己「只想做對的選擇」，卻對朋友造成更大的傷害。

本季最神來一筆，必選希維爾對設計師Pierre Cadault的一席當頭棒喝：「我們老了就不美了？女人靠你讓她們有自信，不要小看你的力量。」任何人都無法逃避衰老，與其追逐現在流行的凍齡，如何自信、優雅又美麗地老去，才是值得努力的事。飾演希維爾的女演員已將近60歲，但她的美麗卻令臉上的皺紋、皮膚的鬆弛都不值一提。這種自信和坦然，是艾蜜莉這種年輕女孩所難以媲美的最大魅力

▲ 另一位在今季大放異彩的女角色敏迪，大展其百老匯的好歌喉。（電視劇照）