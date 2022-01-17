【外滙前瞻】美元再跌空間料不大　本周留意英日加通脹數字

美國加息預期升溫，聯儲局主席鮑威爾已經多次表示若通脹持續高企，或會多次加息壓止通脹，市場估計今年將加息3至4次。

美元再跌空間不大

美國剛公布去年12月零售銷售額，數字按月跌1.9%，低於市場預期。而受到新一波疫情影響，密歇根大學消費者信心指數1月份亦降至68.8，銷情並不理想。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，聯儲局即使加息也跟不上通脹步伐，本周美元指數可能會承接上周跌勢，再跌至94點，但預料再跌空間不大，之後美元走勢或會﻿橫行偏軟。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在94.00，阻力位在96.00。

本周三國將公布通脹數字

英國、加拿大將會在本周三公布去年12月份CPI數字，而日本則在周五公布。市場繼續關注通脹情況會否繼續上升，及議息會議結果。尤其是日本重現通脹，美日債息上升，日圓避險情緒升溫，可留意日本央行為通脹制定哪些政策。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美元兌日圓會保持橫行，支持位在113.00，阻力位在115.00。

另外，歐央行副行長Luis de Guindos早前終於承認通脹非暫時性，料貨幣政策會繼續收緊以確保實現2%中期通脹目標，不過收緊政策步伐相信仍會比美國聯儲局慢。近日歐元雖然走勢上升，但歐洲仍受烏克蘭及土耳其問題影響，上升不排除是因為早前滙價過低所引致的反彈。恒生投資服務研究團隊預計，本周歐元兌美元會向上行，支持位在1.1250，阻力位在1.1550。

責任編輯：嚴熹曼

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