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【防疫優惠】北角匯新領域廣場加碼推出　2大全新外賣自取優惠

精明消費 13:05 2022/01/17

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鑑於政府在上周五（14日）宣布延長社交距離措施14天，晚市堂食亦禁止至年初三（2月3日），意味市民將未能在晚間外出食團年飯。故此，新地旗下商場北角匯及新領域廣場宣布加碼推出全新兩大晚市外賣自取優惠，兩商場連同荃錦中心將延長於早前1月7日起展開之第一輪晚市6時後優惠至2月6日。

新推出的兩大晚市外賣自取優惠包括：

1. 北角匯「After 6pm外賣自取滋味賞」　賞高達30元超市現金券

The Point by SHKP會員於1月19日至2月6日晚上6時至9時於北角匯指定食肆惠顧外賣自取，並以電子貨幣消費滿100元，可獲贈10元一田超市現金券；滿150元可獲贈20元一田超市現金券；滿200元可獲贈30元一田超市現金券。最多可組合由兩間不同食肆發出之同日有效消費單據，並於消費當天到顧客服務中心登記積分及換取禮品，名額有限，換完即止。

2. 新領域廣場推出「After 6pm外賣自取100%加碼賞」　買一餐送多一餐

The Point by SHKP會員於1月19日至2月6日晚上6時至9時於新領域廣場指定食肆惠顧外賣自取並以電子貨幣消費滿100元即可換領100元指定食肆現金券於下次使用；實行以100%的回贈率，優惠市民買一餐、送一餐。最多可組合兩間不同食肆發出之同日有效消費單據，並於消費當天到新領域廣場顧客服務中心換取禮品，名額有限，換完即止。

【新地商場加推抗疫優惠　12商場餐飲優惠整合：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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