【區塊鏈】區塊鏈去中心化網路世界　Web 3.0驅動元宇宙基建技術

上周加密貨幣價格回升，比特幣周一報42,916美元，一周上升5.0%。以太坊在過去一周內的表現優於比特幣，一周上升9.7%，周一報3,328美元。

Simplify Asset Management於1月12日向美國證交會（SEC）申請成立「Simplify Volt Web3 ETF」。招股說明書表示ETF將投資於Web 3.0概念股及元宇宙（Metaverse）相關公司。而此ETF不會直接投資加密貨幣或有關衍生商品，而其中10%資產將會投資於追蹤比特幣價格的Grayscale Bitcoin Trust。

Web（World Wide Web）是指全球資訊網或互聯網。90年代見證全球資訊網的誕生，當時Web使用者只可以瀏覽網頁，無法和其他Web用戶互動，稱為Web1.0；後來，互聯網可以和其他用戶進行互動，出現了一系列的互動平台例如臉書Facebook等社交平台，稱為Web2.0。而受人注目的Web3.0究竟是甚麼呢？

【比特幣支配率下跌 投資者風險胃納增兼轉向多元化：按此】

Web 3.0，第三代互聯網，意思是由DLT（分布式帳本技術）支援，基於區塊鏈的去中心化網路世界，也將是驅動元宇宙的基礎建設技術。去中心化是指不受限於單一平台，用家可以控制自己的網絡資料和數字資產，你在互聯網上擁有的數據，可以用於不同網站。Web 3.0毋須像現在的Web 2.0仰賴科技公司提供網路服務，所有人都能透過谷歌（Google）、Twitter、臉書等上傳訊息到網路。但這些免費工具所交換的代價又是甚麼呢？個人資訊被蒐集用來進行精準的廣告行銷。而這些科技平台演算法決定了我們看到甚麼資訊，筆者覺得實在不健康。

讀者們對Web 3.0可有甚麼憧憬呢？

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場波動影響，周一報11733點，一周上升8.6%；ix比特幣指數報10362點，一周上升4.8%；ix以太幣指數報28554點，一周上升9.6%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 11733 +8.6%（+932） ix比特幣指數 10362 +4.8%（+472） ix以太幣指數 28554 +9.6%（+2498） *截至2022年1月17日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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