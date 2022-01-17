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【MPF】轉工緊記整合強積金帳戶　3個步驟輕鬆完成

博客 11:40 2022/01/17

分享：

【MPF】轉工緊記整合強積金帳戶　3個步驟輕鬆完成

臨近農曆新年，又到轉工旺季。不少打工仔收到年終花紅後，或決定「靜極思動」，希望尋求事業新挑戰。然而，不少人在轉工時，忘記整合強積金供款帳戶，而這些戶口便以個人帳戶形式繼續投資。同一時間擁有多個強積金帳戶，可能會令計劃成員混淆各帳戶內的資料，管理上不但費時及消耗精神，影響管理效率。因此，打工仔轉工時，須緊記整合強積金帳戶。

【宏利強積金2021年回報比較 北美股票基金中期累積回報逾100%：按此

3個步驟輕鬆整合帳戶

其實整合強積金帳戶的程序並不複雜，打工仔只需要跟從以下3個步驟就能輕鬆整合帳戶：

  • 步驟1：

    選定心儀的強積金受託人及計劃，揀選時應考慮受託人及有關服務提供者的服務範疇及水準、基金是否符合自己的投資需要及提供足夠選擇，收費水平及基金表現；
     
  • 步驟2：

    填妥「計劃成員整合個人帳戶申請表」，遞交給已選定的受託人；
     
  • 步驟3：

    小心核對受託人發出的「轉移結算書」及「轉移確認書」內容，確保金額及帳戶資料正確。

【2021年強積金最終人均虧損收窄至$800 10大表現最好基金多為美股基金：按此

網上可查詢個人帳戶紀錄

值得一提的是，整合帳戶涉及買賣基金及轉移累算權益，過程中一般會出現約一至兩個星期的「投資空檔」，空檔期間基金價格或會因市場波動而升跌，有機會令計劃成員「高賣低買」或「低賣高買」。

假若計劃成員不清楚自己擁有多少個個人帳戶，又或者忘記舊有個人帳戶資料怎麼辦？積金局備存個人帳戶紀錄冊，供市民免費查閱個人帳戶資料。紀錄冊會顯示計劃成員是否擁有個人帳戶，及個人帳戶的受託人名稱與聯絡電話，方便成員與受託人直接跟進帳戶事宜。計劃成員亦可透過積金局的「個人帳戶電子查詢」網站或流動應用程式申請成為「個人帳戶電子查詢」服務的用戶，以便查詢個人帳戶紀錄。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 對外事務部 積金局

欄名 : 積金為未來

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