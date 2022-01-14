HKTVmall交易額下跌的啟示　「揀客」非應對人手不足良方

第五波疫情襲港，政府再次收緊社交距離，除了晚上不能在餐廳堂食之外，小學及幼稚園也由今天（周五）起停止面授課堂至農曆新年假期後， 在職家長又要煩惱如何照顧在家上學的孩子。至於對一眾網上零售商店而言，疫情重臨似乎是要考驗他們實力的時候，用以證明網上消費仍然有可為。



薑餅人最近從新聞得悉，一直被視為香港電子商貿領頭羊，經營「HKTVmall」的香港科技探索 （01137） ，竟傳來負面消息。

「HKTVmall」電貿交易總額落後市場

「HKTVmall」去年全年的交易總額竟然未能完成預定的目標，是公司轉型為電商企業後的首次。據公告，該公司去年電子商貿的交易總額為65.7億元，按年跌不足1%，低於預訂目標的66億元至70億元。

而根據香港政府統計處的數據顯示，香港去年首十一個月的網上零售價值按年上升40.1%，反映「HKTVmall」業務落後市場，似乎面臨增長樽頸。

香港科技探索將業務失利歸因於市場競爭激烈及零售業復蘇緩慢。但薑餅人作為HKTVmall的客戶，則認為公司業績差於預期，與其說是受外圍環境影響，不如坦白說是自家服務出了問題，才讓客戶蟬過別枝吧。

網購有條件送貨影響客戶觀感

薑餅人自HKTVmall開辦後一直光顧，直到去年該公司的一個決定讓我減少落單的次數。

話說薑餅人居於單位需經過一道樓梯，過去五年HKTVmall一直如常送貨，直到去年中有送貨員告知，公司出了一條新規例，所有沒有升降機直達的樓層一律不送貨。奇怪的是，公司也沒有選項讓客人加錢送上門。

當然薑餅人可選擇把貨留在管理處自取，但若然要我花精力去搬10公斤米上樓，為何我不選擇其他電子商貿平台呢？



經過一輪資料搜集後，薑餅人最終選擇了市面上其他網店，用作日常購買糧油雜貨等「粗重」產品的網購平台，因為別家有提供有樓梯照送貨的服務。當然，也要相應加附加費吧。至少給客戶有選擇。

「揀客」並非上佳經營策略

以上一則小插曲，反映公司的經營策略：一是揀客，二是人手不足以負擔行樓梯超時的成本。



網購的本質就是要客戶足不出戶便能買到心頭好，HKTVmall把沒有升降機直達的住戶放棄掉，也就不要怪自己的生意低於市場預期。

而HKTVmall今年仍然目標交易總額按年增長約一成四至兩成二至75億元至80億元水平，按現時HKTVmall的業務表現，似乎還真的有點壓力。皆因公司今年希望借助每月約40萬至50萬客戶增加下單的次數來催谷交易總額，而不是吸納全新客戶來支持增長，這反映公司對自家服務沒有信心，還是競爭者搶走了生意呢？