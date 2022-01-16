【保險保障】拆解藝人陳彥行墮保單騙局　投保人如何保護自身權益？

近日城中熱話，莫過於藝人陳彥行（行姐）與媽媽墮入保單騙局。有人說是銀行前綫銷售人員操守問題，有人說是保險公司把關不足，甚至有人說應歸咎於受害人的疏忽。究竟作為投保人，應如何謹慎看管自己財富，保護自身權益？

【陳彥行被騙供3,000萬元保單 儲蓄保5大伏位要留神：按此】

陳彥行母女所涉及的大額保單為5份儲蓄保及1份危疾保險。一般來說，這兩類保單產品結構相對簡單，風險相對較低，而且分紅派發相對穩定，理應是穩健的理財工具。但請留意，保單合約本身是一份長綫持有的產品，如果只要求短綫的理財效果，保單合約絕不是首選的工具，從而產生「合適性偏差」（Suitability Mismatch）。

今次發生的事件，筆者認為很大程度上是這個位置把關不足，加上行姐由始至終沒有參與過「被銷售」的過程，兩母女亦沒有善用冷靜期充分消化建議書內的「警告」字眼（例如不能負擔全期保費的話不應投保），只是單單講個「信」字便疏於防範，投保了不適合自己的產品，最終受害的是自己及家人。

投保後善用冷靜期

保險界有保險條例監管，針對以上兩款長期人壽保單均設有冷靜期，即是保單繕發或客戶收到後21曆日內退保可以無條件「後悔」，全額取回已繳保費。即使投保時未必太清楚，或者銷售人員可能存在隱瞞，都建議把握這黃金時間看一看條文是否真的適合自己，始終世界上並沒有完美產品。實務上，要避免墮入陷阱最好靠自己，萬一發現銷售人員的操守行為出現問題，可向相關監管局投訴，例如保監局及金管局，嚴重者甚至要啟動訴訟程序。

財政狀況如實填寫

出事後，行姐向保險公司了解當初所簽署的財務分析表，發現原來她的收入遭虛報、誇大她的流動資金與財富，才能買下此等大額保單，而她聲稱從未見過這些財務分析表。這個漏洞亦反映出前綫銷售操守出現問題，為了通過核保而罔顧客戶利益。財務需要分析（Financial Need Analysis, FNA）是保險銷售的基石，性質等同Know You Client（KYC），用途是幫助前綫人員了解客戶的負擔能力，輔助銷售，從而挑選合適產品。理論上，客戶提供的資料愈準確，前綫人員的理財意見會較到位。

最後在傳媒輿論壓力下，保險公司與行姐達成共識，事件才畫上句號。但由於行姐簽了保密協議，未能詳細透露賠償內容，相信她應該滿意結果。希望讀者們以此作借鏡，警醒自己及家人免受不必要的損失。

（節錄）

【原文：投保先三思 產品須了解（收費文章）】