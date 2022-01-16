  • 21°C
香港時間 : 2022116日 (週日) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保險保障】拆解藝人陳彥行墮保單騙局　投保人如何保護自身權益？

保險 15:00 2022/01/16

分享：

近日城中熱話，莫過於藝人陳彥行（行姐）與媽媽墮入保單騙局。有人說是銀行前綫銷售人員操守問題，有人說是保險公司把關不足，甚至有人說應歸咎於受害人的疏忽。究竟作為投保人，應如何謹慎看管自己財富，保護自身權益？

【陳彥行被騙供3,000萬元保單　儲蓄保5大伏位要留神：按此

陳彥行母女所涉及的大額保單為5份儲蓄保及1份危疾保險。一般來說，這兩類保單產品結構相對簡單，風險相對較低，而且分紅派發相對穩定，理應是穩健的理財工具。但請留意，保單合約本身是一份長綫持有的產品，如果只要求短綫的理財效果，保單合約絕不是首選的工具，從而產生「合適性偏差」（Suitability Mismatch）。

今次發生的事件，筆者認為很大程度上是這個位置把關不足，加上行姐由始至終沒有參與過「被銷售」的過程，兩母女亦沒有善用冷靜期充分消化建議書內的「警告」字眼（例如不能負擔全期保費的話不應投保），只是單單講個「信」字便疏於防範，投保了不適合自己的產品，最終受害的是自己及家人。

投保後善用冷靜期

保險界有保險條例監管，針對以上兩款長期人壽保單均設有冷靜期，即是保單繕發或客戶收到後21曆日內退保可以無條件「後悔」，全額取回已繳保費。即使投保時未必太清楚，或者銷售人員可能存在隱瞞，都建議把握這黃金時間看一看條文是否真的適合自己，始終世界上並沒有完美產品。實務上，要避免墮入陷阱最好靠自己，萬一發現銷售人員的操守行為出現問題，可向相關監管局投訴，例如保監局及金管局，嚴重者甚至要啟動訴訟程序。

財政狀況如實填寫

出事後，行姐向保險公司了解當初所簽署的財務分析表，發現原來她的收入遭虛報、誇大她的流動資金與財富，才能買下此等大額保單，而她聲稱從未見過這些財務分析表。這個漏洞亦反映出前綫銷售操守出現問題，為了通過核保而罔顧客戶利益。財務需要分析（Financial Need Analysis, FNA）是保險銷售的基石，性質等同Know You Client（KYC），用途是幫助前綫人員了解客戶的負擔能力，輔助銷售，從而挑選合適產品。理論上，客戶提供的資料愈準確，前綫人員的理財意見會較到位。

最後在傳媒輿論壓力下，保險公司與行姐達成共識，事件才畫上句號。但由於行姐簽了保密協議，未能詳細透露賠償內容，相信她應該滿意結果。希望讀者們以此作借鏡，警醒自己及家人免受不必要的損失。

 

（節錄）

【原文：投保先三思 產品須了解（收費文章）】

撰文 : 劉啟明 中原金融集團高級營業董事

欄名 : 保險百科

最新專欄文章 更多

【疫苗保險】宏利延長疫苗副作用免費保障至6月30日　客戶毋須登記即可享
2022/01/10
【疫苗保險】宏利延長疫苗副作用免費保障至6月30日　客戶毋須登記即可享
【疫苗保險】友邦延長免費疫苗副作用保障至12月31日　客戶毋須登記即可享有
2022/01/04
【疫苗保險】友邦延長免費疫苗副作用保障至12月31日　客戶毋須登記即可享有
【理財個案】危疾保險保額應該要幾多　多次賠償是否必要？
2022/01/02
【理財個案】危疾保險保額應該要幾多　多次賠償是否必要？
【網上熱話】陳彥行被騙供3,000萬元保單　儲蓄保5大伏位要留神
2021/12/30
【網上熱話】陳彥行被騙供3,000萬元保單　儲蓄保5大伏位要留神
【交稅】扣稅年金與一般年金的分別　可以慳到幾多稅？
2021/12/27
【交稅】扣稅年金與一般年金的分別　可以慳到幾多稅？
銷售 陳彥行 保險公司 香港金融管理局 危疾保險

下一篇文章

【高息投資】賺高息不只掛鈎存款！股票掛鈎產品如何操作？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【收息基金】月月有息收年息達10厘　投資10萬元年收近1萬元
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至1月12日）
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至1月12日）
【收息股】6隻公用股全年收息近$6,000　買晒佢哋入場費要幾錢？
【收息股】6隻公用股全年收息近$6,000　買晒佢哋入場費要幾錢？
【MPF】宏利強積金2021年回報比較　北美股票基金中期累積回報逾100%
【MPF】宏利強積金2021年回報比較　北美股票基金中期累積回報逾100%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款