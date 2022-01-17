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【最富貴細路】成功靠父幹？2021全球10大最富有小孩排行榜　有一個靠自己擁2.49億

個人增值 18:20 2022/01/17

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有人話「識人好過識字」，香港地年輕人每日節衣縮食為置業，港爸一句「識投胎」認證「成功靠父幹」，「識投胎」仲有「錢途」過「識人」。相信大家睇完以下《2021全球10大最富有小孩排行榜》，都不禁會認同港爸的說法。10位小朋友的平均年齡不超過9歲，有9位「含着金鑰匙出生」，其中一位憑自己的努力白手興家，他到底是誰呢？

英國汽車公司Electric Rides on Cars早前發布《全球最富有的未成年人2021》排行榜，按照網站的排名，頭3位小朋友都是來自英國皇室成員。

■2021全球10大最富有小孩■

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最富貴的，是現時英國皇室成員、威廉王子及凱特王妃的6歲女兒夏洛特公主，身家50億美金（約390億港元）；第二位則是現時8歲的喬治王子，身家30億美金（約234億港元）；而兩位最富有小孩的3歲弟弟路易王子，以及美國著名歌手Beyoncé和Jay-Z所生的女兒Blue Ivy Carter，同時位列第3，身家為10億美元（約78億港元）。

以上首3個排名中，他們的出生都是貴族或者是星二代，父母財力雄厚。不過，排名於第10名的Ryan Kaji，並非「富二代」，財產都係靠自己「拋頭露面」賺返嚟，他身家為3,200萬美元（約2.49億港元），他在3歲的時候開始在Youtube拍片，不斷累積財富。他起初主要分享玩具開箱影片，之後經常分享親子互動日常、遊戲等，而影片設有多國語言，現時他的Youtube頻道已有超過3130萬人追蹤。

 

責任編輯：區祖飛

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