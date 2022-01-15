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【2022壬寅虎年】葵興KCC辦台灣新春市集　與最萌老虎「小勞撫」打卡兼掃台貨

精明消費 13:00 2022/01/15

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【2022壬寅虎年】葵興KCC辦台灣新春市集　與最萌老虎「小勞撫」打卡兼掃台貨

今個虎年，台灣最萌老虎插畫角色「小勞撫」來港歡度新春佳節，即日起至2月20日期間，葵興life@KCC舉行「Chill有『梗』新春裝置及市集」。除了有7大打卡位，更會舉行「台灣新春市集」及「文青新春市集」，帶來台灣直送的美食、伴手禮及本地文創精品等，大送限量台灣新春福袋。由於本地疫情嚴峻，市民外出時記得遵守防疫措施。

【沙田新城市廣場「開運喵喵遊園」 福氣滿滿迎新年：按此

小勞撫陪你賀新歲　潮語打卡位引共鳴

小勞撫是台灣百萬粉絲插畫家SECOND筆下的新角色，帖文吸引萬人共鳴。今次登陸香港，結合本地潮語打造多個萌爆的打卡位，包括：「小勞撫求包養」常滿冰箱、「知我咩料啦」健身站、Chill有梗潮語打卡牆、「我宅我驕傲」新春麻將等等。在天台花園Green@KCC中，更有3米高巨型珍珠奶茶、3D天燈拍照區，以及台灣觀光協會香港辦事處「喔熊組長」一同乘坐台鐵，回味台灣旅行的樂趣。

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1月14日起一連五星期，商場特設新春期間限定店，雲集多個台灣及本地品牌。由台灣觀光協會香港辦事處呈獻的「台灣新春限定店」，帶來一系列台灣直送手信，如台灣百年餅店「陳允寶泉」、手信殿堂「棗道甜」、台灣原味「丹祿」、台灣手工啤酒、台灣特色口罩「無藏生醫」等。而緊接的3個星期五、六及日，將由香港本地手作品牌接棒，送上加入潮語元素的布藝手作潮物。

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life@KCC x 小勞撫Chill有「梗」新春裝置
日期：1月11日至2月20日
時間：上午10時至晚上10時
地點：life@KCC 3樓及空中花園green@KCC

life@KCC x 小勞撫Chill有「梗」新春限定店

台灣新春市集
日期：1月14至23日
時間：上午10時至晚上10時
地點：life@KCC 4/F 402及415號舖

文青新春市集
日期：：1月28至30日、2月4至6日及11 - 13日
時間：中午12時至晚上7時
地點：life@KCC 4/F 402及415號舖

更多農曆新年好去處，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包

 

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：台灣插畫家「小勞撫」 新春裝置市集 最萌潮語打卡位掃台貨

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欄名 : 消費錦囊

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