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【健康增值】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！

個人增值 15:00 2022/01/15

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新冠病毒變異株Omicron在全球迅速傳播，由於其中病徵都有咳嗽和流鼻水，究竟如何分清是感染了Omicron，抑或是普通感冒？

從目前的情形來看，雖然新冠病毒變異株Omicron感染力強，但感染後病情並不像之前其他的新冠變異病毒般嚴重，出現的症狀也比較輕微。而Omicron對部分人感染了就像是感冒，常見的症狀包括喉嚨痛、流鼻水和頭痛。

正因為一些新冠病毒感染者只感覺到像重感冒一樣，皆是頭痛、喉嚨痛和流鼻水這些症狀，難免會令人把兩者混淆，英國疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」，詢問了數十萬感染者上報他們的症狀，到目前為止，他們發現最常出現的5個共同症狀是：流鼻水、頭痛、疲倦（輕度或重度疲倦）、打噴嚏及喉嚨痛。

發燒的疑惑

當體溫超過攝氏37.8度為發燒，發燒意味着身體正在抵抗外來的感染，有可能是任何感染，而不只是新冠病毒。如果只是得了普通感冒較少機會發燒，雖然發燒並不一定是感染新冠病毒，但有發燒症狀就必須進行新冠病毒檢測。

疫情肆虐的當下，現在於公眾場合聽到人咳嗽連連都有所擔心，其實普通感冒或流感都有可能會咳嗽，並伴以其他症狀。和普通感冒相比，流感通常發作得更突然，症狀更明顯也更嚴重。除了喉嚨痛和流鼻水或鼻塞等症狀之外，流感患者經常出現肌肉痠痛、發冷、頭痛、疲倦，全身性症狀較明顯。

普通感冒發作情況比較緩慢，程度也比較輕微，但同樣有身體不適，除了咳嗽之外，可能還有打噴嚏、喉嚨痛和流鼻水等症狀，流感那種全身發冷、發燒、肌肉痠痛和頭痛等症狀比較少見。

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留意持續劇烈咳嗽

新冠疾病出現的咳嗽症狀是在超過一個小時的時間裏不停劇烈咳嗽，或者是在24小時之內，出現3次以上的咳嗽劇烈不停的現象。若本身因為有其他慢性病或健康問題而經常咳嗽，那麼新冠病毒會讓咳嗽更加劇烈嚴重。總括而言，如果有新出現的、持續性的咳嗽，就必須盡早去做新冠病毒檢測。

打噴嚏則不是新冠病毒的典型症狀，根據英國全民醫療系統NHS的指示，除非有發燒、咳嗽或喪失嗅覺或味覺，否則只是打噴嚏的話不需要去做檢測。但留意是，打噴嚏時噴出的飛沫也會傳染，所以打噴嚏時還是要用紙巾遮蓋口鼻並隨即洗手。

事實上，感染新冠病毒的人有許多不同的症狀，有些輕微，有些嚴重，也有些人不會出現任何症狀，但仍然具有傳染性。從接觸新冠病毒被感染到症狀出現，可長達兩個星期，但通常情況下被感染者大約在第五天開始出現症狀。如果出現呼吸短促或呼吸困難，可能是併發新冠疾病重症的前兆，必須馬上送院治療。

如懷疑自己感染了新冠病毒，最好的辦法就是去做檢測，即使沒有出現嚴重症狀的人，也可能會有傳染他人的風險。

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作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：咳嗽流鼻水是否已中招？ BBC：分辨新冠病毒與感冒

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咳嗽 流鼻水 頭痛 感冒 發燒 鼻塞 肌肉痠痛 打噴嚏 冠狀病毒 喉嚨痛

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