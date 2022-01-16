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【職場福利】日本Yahoo實現「全國工作」　員工任何時候都可以WFH

個人增值 19:00 2022/01/16

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日本Yahoo宣布在4月1日起，進一步放寬員工的遙距辦公要求，並增交通及工作津貼上限，讓員工實現「全國工作」，偶爾按需要可乘特急列車或航機回公司。

日本Yahoo早在2014年起實行遙距辦公模式，近日該公司宣布會在4月1日起實施新政策，允許約8,000名全職、合約員工實現全國工作，即員工可選擇住在全國各地，並放寬有關多項津貼。

撤日數限制　交通津貼不變

以往日本Yahoo員工可以選擇，每月有5天以遙距辦公方式工作，居住偏遠者每月可獲15萬日圓（約1萬港元）上限的交通津貼，每日交通津貼上限為單程6,500日圓（約440港元），員工要符合「上午11時能回到辦公室」的基本條件。

自4月1日起，以上日數限制及每日交通上限將撤銷，每月15萬日圓上限則維持不變。該公司亦會增加遙距辦公津貼至1萬日圓（約675港元），包括雜項及通訊費用各5,000日圓上限，另可借出平板電腦，以及申請社交津貼。

遙距佔9成　按需要可搭航機

目前，日本Yahoo有約9成員工實行遙距辦公，行政總裁川邊健太郎於社交媒體表示，員工反映遙距辦公對工作效率沒有負面影響，甚至有改善。同時，辦公室工作仍有價值，故放寬有關政策，方便員工在全國自由居住，偶爾出勤能乘搭航機。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：日本Yahoo實現 僱員「全國工作」（收費文章）】

欄名 : 職場百科

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