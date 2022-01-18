【NFT】印尼大學生用自拍照自製NFT　2日售230張創逾900萬元交易量

NFT作品總是能帶給人驚喜！近日在NFT交易市場OpenSea中，出現了一幅由933張自拍照組成的圖像，然而在短短數日，這幅圖像在OpenSea上的交易量竟達366枚以太幣，相等於約932萬港元，相當驚人。

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這幅圖像由印尼一位大學生Ghozali Ghozalu創作，Ghozali在社交平台上分享他的創作過程，他指這933張自拍照是由2017年至2021年，正值18至22歲讀大學期間拍攝。原本他只是為了記錄大學旅程，因此每天在電腦前自拍一張相留念，並寫上拍照時的心情。當NFT面世，Ghozali便決定嘗試將自拍照放在NFT交易市場中售賣。

Ghozali在1月9日時推出一系列照片，原先每張自拍照定價為3美元（約23港元），不料Ghozali的照片在網上迅速竄紅，短短數日，一張自拍照底價最高峰就達0.9枚以太幣，相等於22,927港元。根據OpenSea數據顯示，現時累積交易量已經達366枚以太幣，即約932萬港元，換言之Ghozali憑着933張自拍照創造出逾930萬的價值。

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對於自拍照有價有市，Ghozali自己都表示非常驚訝。不過有網民指，這些自拍照能爆紅全因有印尼名廚Arnold Poernomo，及其他名人如印尼潮牌企業家Jeffry Jouw在社交平台上幫忙宣傳，所以相信並非人人都可以像Ghozali如此成功。

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責任編輯：嚴熹曼

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