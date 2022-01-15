【好去處】疫下要偽出遊？　「港版輕井澤」流水響朝聖落羽杉

1月份是香港落羽杉轉紅的季節，滑過社交媒體又見不少人到流水響打卡。其實香港不少公園內，落羽杉都成了人們「火熱」朝聖的焦點。無論是北區公園或嶺南之風，均有落羽杉的蹤影，並以中式亭園映襯，益顯出塵，也成為新春前最「鴻運當頭」的遊覽位。

粉嶺流水響 森林「天空之鏡」

有「港版輕井澤」之稱的粉嶺流水響位於八仙嶺郊野公園範圍內，是船灣淡水湖工程計劃的一部分，它是灌溉水塘，塘內的水用作灌溉附近如布吉仔、虎地排等農地。從入口徒步約10分鐘就到流水響，塘畔後排栽種了白千層，前排則種了落羽松，三面環山，在波平如鏡的時間更加可以影到森林「天空之鏡」的倒景效果。

另外，也可到流水響郊遊徑，郊遊徑全長4.4公里，起點與終點都是在圍繞水塘。路徑平路較多，沿途可看水塘的景致，而大部分路段均有樹蔭，十分適合一家大細或新手步行，陽光在落羽松間灑落，配以藍天構圖一流。

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粉嶺流水響郊遊徑 長度：4.4 公里

步行時間：約2小時

交通：在粉嶺港鐵站乘坐52B小巴，於流水響道與鶴藪道的交匯處下車，沿流水響道步行至流水響水塘郊野公園入口。

北區公園 步移景換涵碧亭

去完流水響，還可一到位於粉嶺和上水之間的北區公園，總面積約8.6公頃，規劃也相當完整。公園採用清代揚州式亭台樓閣的園景建築設計，中央部分是一個人工湖及小瀑布。建築物特色有「一軒、三亭、一廊」，分別坐落公園的園林地帶，布局清幽。

入公園不久，已看到一片小小的竹園，包括有紫竹、具觀賞價值的佛肚竹、美化庭園的小葉琴絲竹等，一叢叢的與路徑旁的杜鵑極為相襯。信步而行就去到人工湖，只見數株落羽杉依亭而植，也有落在池中，與亭園可謂步移景換，杉葉紅綠交染也極具美態。其實落羽杉又名落羽松，是落葉大喬木，樹高可達25至50米，圓錐形或傘狀卵形樹冠，其枝略顯細長。

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北區公園 地址：上水馬會道北區公園

電話：2670 6155

開放時間：6am 至 11pm

交通：由上水出發乘巴士70K、78K、79K等

嶺南之風 枯石池景點綴

至於九龍區的落羽杉代表，則可算是美孚新邨外荔枝角公園內的嶺南之風。園內的落羽杉亦在1月份轉紅，配以枯石池景，別有一番味道。

整個公園分為10個景區。要縱觀「嶺南之風」布局，假山上建有一座小涼亭，亭高而可眺望園區。

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嶺南之風 交通：可從美孚港鐵站D出口，再轉左，穿經橋下的行人通道，進入荔枝角公園範圍。

開放時間：7am至11pm

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作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：1月流水響 落羽杉轉紅 北區公園庭園映襯打卡位】

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