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【防疫優惠】東港城推2大餐飲優惠　手機外賣落單全單最多減$100（附優惠碼）

精明消費 17:55 2022/01/14

分享：

本港疫情未止，有消息指政府有意延長禁晚市堂食日期至年初三。將軍澳東港城即日起推出「美饌激賞」外賣自取優惠，The Point by SHKP會員透過「新地商場」手機應用程式訂購外賣自取美食，即可享高達5折優惠。另外，堂食或外賣自取滿指定金額，更有獲贈高達120元一田禮券！

【新地商場加推抗疫優惠 12商場餐飲優惠整合：按此

手機外賣落單　全單最多減$100

由即日起至2月15日，The Point by SHKP會員即可透過「新地商場」手機應用程式，預先揀選當日心水美食，外賣自取訂餐滿指定金額並輸入以下獨家優惠碼，最多扣減100元。此優惠更可與商戶折扣同時享用，指定參與食肆外賣自取美食折扣高達8折，再加上東港城獨家優惠碼，折扣優惠合共可高達5折，名額有限，先到先得。

  • 優惠碼【EPC100】：訂餐金額滿300元，全單即減100元
  • 優惠碼【EPC50】：訂餐金額滿200元，全單即減50元
  • 優惠碼【EPC20】：訂餐金額滿100元，全單即減20元

電子消費換贈券

由即日至2月15日，The Point by SHKP會員無論在東港城場內食肆堂食或外賣自取，只要以電子消費滿指定金額，即可換領指定贈券，回贈高達40%，名額有限、先到先得。

中午12時至下午6時前：

  • 電子消費滿100元，即可換領20元東港城餐飲券
  • 電子消費滿200元，即可換領50元東港城餐飲券
  • 電子消費滿300元，即可換領50元東港城餐飲券及50元東港城零售購物禮券

晚上6時或以後：

  • 電子消費滿100元，即可換領20元一田禮券
  • 電子消費滿200元，即可換領60元一田禮券
  • 電子消費滿300元，即可換領120元一田禮券

另外，The Point by SHKP會員由1月14日起，即可以用積分換領外賣自取餐飲券，以100分換領10元東港城外賣自取餐飲券；以200分換領20元東港城外賣自取餐飲券。

為你搜羅不同平台外賣優惠，即睇防疫外賣優惠懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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