【好去處】LOEWE聯乘吉卜力現身香港　《千與千尋》超巨型壁畫牆打卡＋期間限定店

時尚品牌LOEWE與日本動畫工作室吉卜力工作室（Studio Ghibli）合作，聯乘動畫《千與千尋》推出一系列時尚用品，除了會在海港城設期間限定店外，更可以到中環PMQ外與巨型《千與千尋》壁畫打卡，又或到港島區捕捉《千與千尋》電車。宮崎駿迷千萬別錯過！

【觀賞另一面的大嶼山 發掘昂坪生態及歷史文化：按此】

1. 海港城《千與千尋》期間限定店

LOEWE聯乘《千與千尋》在海港城設《千與千尋》期間限定店，限定店有各式以動畫經典人物為主題的時裝售賣，例如以千尋、白龍、無面人、青蛙、大鳥、寶寶、湯鳥及煤炭屎鬼等角色，設計出皮袋、帆布袋、小皮具、T 恤、毛衣、毛毯及圍巾。店內更特意將《千與千尋》中的火車及大橋經典場景重現，絕對是宮崎駿迷購物好地方！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2. 超大型《千與千尋》壁畫

LOEWE為推廣是次聯乘活動，邀請本地藝術家皮忠（PEI CHUNG）製作超大型壁畫，在PMQ正門外的牆上，繪上《千與千尋》中的經典名畫面──千尋與白龍真身的畫像，壁畫約3米乘5米，認真巨大，粉絲們絕對不可以錯過！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

3. 《千與千尋》電車

看完壁畫，可以順帶在港島區尋找《千與千尋》的電車。LOEWE今次專程為兩架電車印上《千與千尋》圖畫作宣傳用，其中一架電車更是全車淺藍色，印有千尋圖案。電車會在港島區遊走，粉絲們想為這架電車拍照，可能就要花些時間捕捉了！

▼ 點擊圖片放大

海港城《千與千尋》期間限定店 地點：海港城港威大堂中庭II

日期：即日起至2月6日

時間：早上10時至晚上10時 超大型《千與千尋》壁畫 地點：中環荷李活道74號（PMQ正門）

日期：即日起至1月28日

放假可以去邊好？更多本地熱門打卡位、景點，請瀏覽好去處懶人包。

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經