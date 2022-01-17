【ESG】2022風險報告預告未來全球10大風險　甚麼是最大威脅？

近年各國及企業均愈來愈關注氣候轉變所帶來的風險，由世界經濟論壇、威達信集團、SK集團和蘇黎世保險集團等合作編製的《2022年全球風險報告》顯示，氣候行動失敗和社會危機成為全球主要風險。

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僅16%專家對環球前景感樂觀

報告引述全球風險認知調查指，透過從去年9月至10月，從向世界經濟論壇的多個持份者、諮詢委員會以及風險管理研究所的成員中收集意見，集中分析當前經濟、社會、環境和技術緊張局勢帶來的主要風險。

據該全球調查顯示，受訪者認為，社會凝聚力受侵蝕、生計危機和心理健康惡化是疫情以來惡化最嚴重的社會風險。只有16%的受訪者對環球前景持積極樂觀態度，僅11%的受訪者認為全球將加快復甦。大多數受訪者預計，未來3年社會持續動盪，或許發生多重意外，加劇社會進一步分化，形成贏家和輸家對峙的陣營。

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能源轉型過程充滿挑戰

根據調查所得，報告列出未來10年內全球最重大的10大風險，當中環境相關的風險已佔據5個，而首3大風險亦全是環境相關，依次為氣候行動失敗、極端天氣及生物多樣性破壞，而人為環境破壞及自然資源危機則排第7及8位。而其他風險包括：社會凝聚力侵蝕、生計危機、傳染性疾病、債務危機及地緣經濟對抗。

■未來全球10大風險■

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報告指，近年全球多個城市遭遇多年未見的極端氣溫，政府、企業和社會需要行動，以阻止最壞的結果發生。不過，報告認為無序的氣候轉型過程可能會加劇國家分裂和社會分化。報告指，能源轉型的過程中或會引發經濟動盪，增加失業，加劇社會和地緣政治緊張局勢，而監管不力的綠色市場可能會產生壟斷，籲各國需關注問題的重要性。

世界經濟論壇執行董事Saadia Zahidi表示，全球領導者必須齊心協力，開展多方協作，共同應對持續的全球性挑戰，建立足夠的韌性應對下一場危機。

蘇黎世保險集團首席風險總監Peter Giger指出，對於政府和企業來說，推動創新、堅定和包容的轉型以保護經濟和人民，採取行動應對風險，現在還為時未晚。

責任編輯：李瑩

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