【防疫優惠】4間高質西餐外賣優惠　Amelia自取7折／La Rambla套餐送酒

政府實施禁晚市堂食未完，大家不要因此唉聲歎氣，還有午市堂食嘛！許多餐廳都以折扣打動大家味蕾。而在疫市中的晚飯外賣也不要太頹啦，記得都要食好些。揀定以下高質西餐廳的外賣優惠，性價比高，慰勞吓自己！

【1月7日起晚上6時後禁堂食 OpenRice、Deliveroo、foodpanda優惠一覽（附優惠碼）：按此】

BIFTECK 外賣9折食牛扒

位於灣仔QRE Plaza的精緻法日扒房BIFTECK，由經驗豐富的行政總廚Ken Kwok親自主理，出品有保證。現與大家共度時艱，凡惠顧外賣自取可享9折優惠。

性價比高的3道菜午市菜單定價為228元至348元，備有頭盤、主菜及甜點，價格按主菜而定，選擇有招牌澳洲封門柳、美國特級西冷、美國極黑和牛背肉，香煎三文魚及香煎意大利煙肉帶子烏冬。而頭盤選擇更有是日餐湯、藍青口伴冬瓜汁、招牌沙律伴乳酪汁、招牌A5和牛漢堡（兩件）及精選刺身（另加68元），甜品則為黃豆粉蛋糕伴豆腐雪糕。

▼ 點擊圖片放大

BIFTECK 地址：灣仔皇后大道東202號QRE Plaza 23樓

電話：2246 8805

La Rambla 西班牙套餐送酒

由行政總廚Rafa Gil為La Rambla客人精心設計的全新外賣套餐，適合2至8人享用，客人可在Alfred's和Deliveroo上訂購，兩人套餐1,488元，其中包括了西班牙烤雜菜配鵝肝慕絲及煙熏鰻魚、紅蝦魷魚墨汁海鮮飯等，並配以兩杯Sangria。

4人套餐2,688元及8人套餐6,188元則讓客人與朋友家人分享滋味，當中的佳餚包括松露比基尼三文治、西班牙海鮮卷、香烤阿拉貢羊肩肉、傳統西班牙乳豬等。訂購4人套餐的客人將免費獲贈一瓶Agusti Torello Brut Cava，而8人套餐則獲贈一瓶La Montesa 2018。

▼ 點擊圖片放大

La Rambla 地址：中環國際金融中心3樓3071-73舖

電話：2661 1161

訂購：Alfreds及Deliveroo

Amelia 堂食及外賣折扣多

由米芝蓮3星名廚Paulo Airaudo開設的Amelia Hong Kong，主打各式創意新派歐式料理。即日起推出多項午市堂食及外賣折扣優惠。堂食優惠逢周一至日於中午12時45分前結帳離座，可享全單7折優惠，下午3時至6時惠顧Tea Set或單點菜式可享全單8折優惠。早上11時至下午6時的酒精或非酒精杯裝飲品，全日可享Happy Hour飲品買一送一優惠。

至於外賣優惠的話，如自取即全單可享7折，可外賣時間為早上11時至晚上8時。

▼ 點擊圖片放大

Amelia 地址：尖沙咀海港城海運大廈G/F OTG63舖

電話：3705 1983

Da Filippo Trattoria 意式風味外賣自取8折

以正宗傳統意大利家庭味道作旗號的Da Filippo Trattoria，除了味道傳統外，價錢也相當親民。每日於店內自家培植酸麵種，以製作優質的招牌手工Pizza，更有新鮮自家製作意大利粉，款式多元化。因應疫情，堂食全日可享Happy Hour，酒精或非酒精杯裝飲品，買一送一優惠。而全日外賣自取可享8折，Deliveroo外賣則可享9折優惠。

▼ 點擊圖片放大

Da Filippo Trattoria 地址：尖沙咀海港城港威商場3樓3203-3204 A號舖

電話：2117 1984

【6點後消費回贈100% 新地15商場推「外賣一站通」平台：按此】

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：禁晚市堂食 精選高級西餐廳午市堂食及外賣（收費文章）】

＝＝＝＝＝

把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App掌握