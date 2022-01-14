孩子有不同愛的需要　父母需細心觀察了解

不同孩子有不同愛的需要，細心觀察子女的特性，子女更能感受得到

香港生活節奏快，父母趕上班，孩子趕返學、趕功課、趕課外活動等都夠忙了，但父母仍必須要刻意培養親子關係。

兒子從小開始，晚上會主動說「晚安」，擁抱和親吻才睡覺（到現在也保持），我會在他們差不多進入夢鄉時在耳邊說「爹爹愛你，你都要愛爹爹、媽媽啊！」我們發覺與孩子的關係更鞏固。

【育兒的真諦 別把子女逼得太緊：按此】

我習慣早起，有充裕時間讓親子溝通好一些，每天用數分鐘與兒子慢慢交流，例如問他們今天會有甚麼課堂要上，分享自己工作的點滴等，令關係更提升。

就算兩個兒子在上海上學時，每天早上6時15分出門，乘7時的校車上課，我也會在香港早起，掛過電話跟他們說早晨。我會特意調高聲綫說：「早晨！」，大兒子與小兒子的反應很不一樣。大兒子很平淡回應：「早晨。」我說希望他在學校裏有開心的一天，他的回答是：「唔知喎！」哈哈，真給他氣壞了，就當作是12歲孩子開始進入青少年時期罷！至於小兒子，說同樣的話，他反應會很開心，回應也很爽朗，會說好和謝謝。

睡前擁抱親吻關係更鞏固

無論如何，跟兒子說早晨總是開心。父母先主動，孩子有回應，有溝通就可以了。

主動跟孩子說早晨或晚安，對親子關係很有幫助，能再加上擁抱就更好了，有效的擁抱最好維持約10秒，長遠促進親子關係。

我在這裡分享一本書，書名為《The Five Love Languages of Children》，作者是Gary Chapman及Ross Campbell，有中文版《兒童愛之語》，是很值得閱讀的一本親子書。

作者說不同孩子有不同愛的需要，細心觀察子女的特性，子女更能感受得到。例如：

有些孩子對物質需求大一些，所以送禮物給他，他會感到被愛。

有些孩子喜歡被稱讚，所以一句讚美的說話可抵萬金。

有些孩子喜歡被擁抱，他會感到被愛和幸福。

有些最想要與父母共度一個優質的時光，所以需要陪伴。

這本書一共提出了六種愛之語，父母只要細心觀察子女的特性，便可找出開啟愛的鑰匙，用不同的言語、行動來表達愛，子女更能感受得到。

【爸爸的角色‧之七】

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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