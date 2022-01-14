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【大灣區】廣州市臨空經濟區條例正式實行　探索與大灣區建立合作協調機制

個人增值 15:50 2022/01/14

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廣州市第十五屆人大常委會在去年10月曾公布，《廣州市臨空經濟區條例》已經省人大常委會批准，並已在今年1月1日正式實行。

當中指出，臨空經濟區將全面建設國際航空樞紐、生態智慧現代空港區、臨空高端產業集聚區和空港體制創新試驗區，打造具有全球競爭力和影響力的加工制造中心、研發設計中心、物流分撥中心、檢測維修中心、銷售服務中心。

【廣東省市場監管局提16項措施　4方面支持大灣區創新發展：按此

條例指出，臨空經濟區應加強與本市及周邊自由貿易試驗片區、綜合保稅區、經濟技術開發區等的合作互融、協同發展，探索與粵港澳大灣區、泛珠三角以及「一帶一路」沿綫等全球各地區建立多層面、跨區域的合作協調機制，建設高質量國際化合作平台，在規劃、用地、招商、投資、貿易、金融等多領域加強合作，促進產業發展，提升臨空經濟區的輻射帶動功能。

其中特別提到，臨空經濟區可以探索適合臨空經濟區發展需要的治理模式，參照自由貿易試驗區權限探索設立法定機構，探索委托社會組織承接專業性、技術性或者社會參與性較強的公共管理和服務職能。

 

責任編輯：鄭樂怡

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