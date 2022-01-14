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【人民幣定存】新春定存優惠合集　288天人幣定存享年息2.88厘

14:10 2022/01/14

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農曆新年就快到，不少店舖都會推出賀年優惠，部分店舖更會數字「8」標價，寓意來年發財。最近更有銀行推出98日至388日存期的人民幣定期存款，年息最高更可享2.88厘。造定存都有好意頭，即睇邊間銀行有優惠啦！

【最少11厘年息定存比較！ 7日人幣定存高見13.88厘：按此

■工銀亞洲人幣定存優惠

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■華僑永亨人幣定存優惠

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工銀亞洲及華僑永亨最近皆推出人幣定存優惠，以工銀亞洲為例，98天及388天存期的定存均可享2.6厘息，起存額劃一為5萬元人幣。不過，優惠至1月31日，存戶須開立／持有綜合／理財e時代／理財金帳戶並持有借記卡，並以新資金開立定存。

至於華僑永亨則提供3個人幣定存優惠，存期分別為88天、188天及288天，而存息分別為2.38厘、2.68厘及2.88厘；起存額同為等值5萬港元。而華僑永亨的存息優惠要求較少，只需為新資金，但名額有限，額滿即止。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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