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【2022壬寅虎年】玄學顧問何焯雄博士解12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）

個人增值 17:25 2022/01/14

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來到2022年壬寅虎年，生肖屬猴、雞、狗、豬的人士，新一年有甚麼注意事項？如何提升事業和財運呢？今集易經風水策劃顧問何焯雄博士會為12生肖中屬猴、雞、狗、豬批算虎年的事業和財運運程。

【玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　鼠、牛、虎、兔篇：按此
【玄學顧問何焯雄博士解12生肖事業運　龍、蛇、馬、羊篇：按此

猴：萬事以和為貴

生肖屬猴人士來到虎年，因「沖太歲」在12生肖中較動盪。「沖太歲」意指在工作上偶爾會與上司出現頂撞的情況，互相可能看不順眼，有機會出現十分大的動盪。

另外，在「沖太歲」情況下，不論事業、搬遷寫字樓或搬屋有機會出現大調整，同時亦是破財的機會。生肖屬猴人士注意，有時候情緒會較為波動，引致容易做出衝動決定，令自己後悔。故此，來到2022年壬寅虎年，屬猴的朋友首先應「忍」，萬事以和為貴。

財運方面，虎年會出現「大耗」花費較大，千萬不要進行大額投資，有機會出現負債情況，不過少量的長綫投資或小試牛刀是可以的。

事業方面，人際關係會出現倒退情況，容易與人有爭執頂撞，易有小人。故此，虎年應避免鋒芒太露，盡量要認真工作。

雞：貴人扶持做事順利

生肖屬雞人士來到虎年運氣不錯，分別有「龍德」、「紫微」兩顆貴人星，凶星較少，做事上會順暢，成功機會高，整體而言虎年運情不錯。

財運方面有「紫微」、「龍德」兩顆吉星，收入進帳有機會不錯，財運水漲船高。事業運情方面，由於虎年貴人多，打工一族容易被上司和客戶認同，發展的機會高，職場上可以大展拳腳。整體而言，恭喜屬雞的朋友虎年將會是帶來好事的一年。

狗：避免「自我封閉無運行」

來到2022年壬寅虎年，生肖上狗與虎是合的，兩者的關係不錯。

財運方面將會出現輕微的進步，同時要放開心態，不要自我封閉，因為這有機會影響運程。事業運情方面，虎年有「華蓋」吉星，若用心工作可以做到萬民敬仰，受到別人的讚賞，若從事廣告策劃、營銷或表演行業，表現會不錯。

豬：宜慎於言而敏於行

來到2022年壬寅虎年，生肖豬與太歲相合，表面上事事順利，加上會出現「天德星」、「三吉星」，亦有「月德星」、「福德星」。不過亦有一顆劫星，容易出現「合中有破」有一波三折的情況，過程中會有起伏。

財運方面，「破耗」使花費較大，所以應特別小心虎年會因財失義，例如為了合作項目同時為了可以多賺一些，有機會令合夥人不開心，又或者為了生意令自己名譽受損。而屬豬的朋友在虎年應以達到雙贏心態工作。

事業方面，「破太歲」令人際關係弱，平時友好的朋友會因一句無心之言，而得失這位朋友，故此虎年應要「慎於言而敏於行」。另外，虎年將會有轉換工作環境的機會，但必須落實新工作才轉工，因為有機會發覺新工作未如理想，但已沒有回頭機會。

 

責任編輯：區祖飛

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