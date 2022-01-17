【消費優惠】牛舞Gyumai午市燒肉套餐堂食7折　丼丼屋外賣自取8折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 牛舞Gyumai：午市燒肉套餐堂食7折及升級拼盤優惠

牛舞Gyumai登陸觀塘，新店更推出限定A5「4%奇跡之牛」免費升級優惠、午市精選燒肉套餐堂食7折優惠（83元起）及全新麻辣湯底等。餐廳全8款午市燒肉及涮涮鍋套餐堂食7折優惠，包括「日本薩摩和牛午市套餐」、「澳洲樂天和牛午市套餐」及「特上豚肉及雞肉午市套餐」等。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

由即日至1月31日，更可免費升級至A5「4%奇跡之牛」拼盤！被譽為「4%奇跡之牛」的頂級和牛，乃鹿兒島最大的和牛生產商每年生產約13， 000隻和牛當中的4%（約500隻），BMS霜降程度10級或以上，油花潔白細緻如大理石的紋路。

牛舞Gyumai

地址：九龍觀塘觀塘道414號1亞太中心10樓全層

營業時間：

星期一至五：午巿上午11時30分至下午2時30分／晚巿下午5時至晚上9時30分

星期六、日及公眾假期：上午11時30分至晚上9時30分

訂座電話：3974 5590

2. 丼丼屋：外賣自取8折

由即日起至1月20日，丼丼屋推出外賣自取8折優惠。外賣自取優惠適用於全綫分店、丼丼屋官網及Openrice下單；外賣送餐8折優惠適用於丼丼屋官網、Deliveroo、foodpanda及HKTVExpress。

▼ 點擊圖片放大

分店一覽

3. 奇華餅家：精選賀年禮品8折

由即日起至1月18日，於奇華門市同奇華網店選購蛋卷、鳳梨酥、蝴蝶酥、杏仁條、鳳凰卷系列產品，即享8折優惠。

▼ 點擊圖片放大

網店選購／分店地址

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經