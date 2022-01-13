流動數碼轉型將帶動未來生活模式

智能手機普及令大家的工作和日常生活更方便。以往部分需要配合個人電腦或輔助工具才能完成的複雜工作，現在只需一部智能手機，再配搭適當的應用程式就可以輕易完成，大大提升效率之餘，也令生活更多選擇、更加豐富。

近年保險行業為了應付瞬息萬變的巿場發展，亦更加關注數碼轉型的需要，例如許多保險公司會透過流動手機應用程式，使客戶無論在何時何地都可以了解自己保單的狀況，包括保費、附加費用以至投資分佈等，都可透過手機一覽無遺，大大簡化客戶管理資產的途徑，也節省了大量時間。

近年保險公司更進一步藉著智能手機各種輔助功能，為客户提供創新的增值服務，例如有保險公司與智能手環或運動手表品牌合作，推出健康管理應用程式，將用戶運動所花的時間、步數以及卡路里等轉化成積分，用戶可按照自己所賺取的分數兌換各種禮品、購物優惠券、醫健服務以至進行慈善捐贈等，為原有刻板的運動添加更多動力與趣味。這類具備強大誘因的應用程式近年亦備受用戶追捧。例如去年有健康程式推出市場，在未有任何廣告宣傳下，單靠口耳相傳已錄得超過兩萬多註冊用戶，反應遠超預期，用戶對這種健康程式的需求也可見一斑。而在新冠疫情持續的情況下，一個提供社交功能的應用程式將有助大眾分享與健康有關的各種生活資訊。另外，也有保險同業透過手機計步功能為投保者提供額外保費優惠，步數累積愈多則折扣愈多。客戶可藉運動建立健康的生活習慣之餘，更可賺取保費折扣優惠。

營運及服務新面貌由數碼轉型開始

近年保險行業在數碼轉型上進行了不少改革。就以保險中介人進行客戶諮詢為例，在客戶保險建議方面，有不少保險中介人已由傳統的紙本建議書陸續採用電子版本。至於在網站功能上，企業也嘗試將網站加入更多實用功能，當中包括客戶理賠、表格下載、線上客戶服務查詢等。除有助加快處理客戶諮詢、投資及理賠的速度外，亦能節省人手並有助減低人為錯誤所帶來的風險，為保險公司的網站發展和客戶服務帶來新面貌。

總括而言，數碼轉型乃大勢所趨。藉著提升科技應用及數碼培訓，將有助加強企業的服務及競爭力。尤其在疫情期間，就更需要資訊科技的配合以減低人與人接觸所帶來的傳播風險。我們深信數碼轉型將有助企業突破固有窠臼，兼且能破舊立新，為提升保險行業的服務質素和營運效益方面均帶來新契機。