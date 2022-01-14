【加密貨幣】金管局就加密資產及穩定幣諮詢討論　余偉文：目標2024年前引入監管制度

近年加密貨幣盛行，不少國家開始立法規管加密資產，金管局早前亦就加密資產及穩定幣發布討論文件，諮詢公眾有關加密貨幣監管制度的意見。金管局總裁余偉文日前於網誌「匯思」中表示，目標在2023或2024年前引入新的監管制度。

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考慮發牌予加密資產服務提供者

余偉文在網誌中指，觀察到加密資產的市值一直持續增長，這類資產的結構、性質及用途廣泛，投資穩定幣（Stablecoin）、非同質化代幣（NFT）及其他相關代幣都是其中一些例子，而近日金管局亦發現加密資產與主流金融體系的關連愈發緊密，加上加密資產不時又出現可能涉及詐騙及洗黑錢活動，因此希望就加密資產在交易平台進行的活動制定發牌制度。

目前，金管局會從支付用途的穩定幣、加密資產投資者的保障、及認可機構與加密資產的業務關連3方面着手，以維持香港貨幣及銀行體系的穩定。

調整現有監管制度規管穩定幣

余偉文特別提到穩定幣，由於一般穩定幣都與法定貨幣或證券掛鈎，因此與其他沒有資產支持的加密資產不同。穩定幣可用作支付貨品、服務或其他金融交易，其錢包功能與儲值支付工具相似，相信日後與主流金融體系、日常商業、經濟活動會有頻密的關聯。

然而現時穩定幣不受規管或披露要求，資訊不透明，用作支付用途的穩定幣，對金融體系可能構成風險。金管局會考慮是否需要調整現有的監管框架，例如將穩定幣納入《支付系統及儲值支付工具條例》之下，確保支付用途的穩定幣受本港法例監管。他期望在3月31日或之前收到持份者意見，在2023年或2024年前引入新監管制度。

責任編輯：嚴熹曼

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