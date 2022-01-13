國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界

踏入2022年，不需預言都知今年將會是電動車的天下。國產品牌比亞迪（BYD）在大陸市場有領先地位，打入香港亦來勢洶洶。早前引入一部全新e6電動車，以自家研發的刀片電池為賣點，更將會加入的士行列成為第二批電動的士，成為一大熱話。

在去年香港國際汽車博覽2021首次亮相的BYD e6，其實在大陸推出了接近10年，直至現在才正式於本港登場，確實是珊珊來遲。新代理開始大展拳腳，除了即將推出15部e6的士，更透露將引入兩部新車，包括一部SUV，對打算轉會的車主來說是多一個選擇。

▲ 比亞迪e6帶歐洲車的設計風格，外型簡約討好。

再攻電動的士市場

說起電動的士，2013年政府曾引進比亞迪電動的士，可惜當時電動車未成氣候，缺乏支援，續航力低更是死穴，結果在2019年計劃失敗，的士全數被劏掉。事隔兩年多，比亞迪又再次捲土重來，先引入15部，如反應理想，再陸續再追加。今次更提供專用充電配套網絡，在電動車漸漸上軌道的香港，今次能否反敗為勝？

這一部e6為第二代設計，外表算四四正正，沒有太科幻新潮的外形，也沒有土氣及娘味，說實在頗為順眼，據說是由前奧迪設計總監操刀，因此也帶點歐洲車的影子。車頭細長形的頭燈，是傳統鹵素大燈及LED日行燈組合，六角形的平面鬼面罩上，有大大小小的散氣孔，加上鍍銀飾件及三角防刮膠，整體亮麗的流線型車身，造型不過不失，但比起上一代已有一大進步。

▲ 車尾線條簡潔利落，沒有多餘裝飾。

▲ 車尾箱足有580升，可放置大量物品，家庭客最適合。

基本簡單配置

e6以MPV車款設計，國內版其實有7座可選，因此車身體積如旅行車般修長，車尾箱容量達580升，夠大夠深，下層亦放有士啤軚及工具，不過車頭就不似其他電動車般有額外的儲物空間。後排座位亦見寬闊，腳位充足，加上全平的地台，方便小朋友及老人家移動。還有冷氣位及兩個USB插頭，對乘客相當貼心。

至於車廂配備，則可以用「齋」來形容，只以基本設備為主。全黑色設計，加上一些仿雲石暗紋作點綴，甚為低調，勝在簡約討好。手動仿皮坐椅，出奇地承托力不俗，能緊貼背部，也算坐得舒適。冷氣出風口有傳統的滑輪調校，溫度則透過觸控屏幕去控制。儀錶板亦以傳統指針結合小型熒幕顯示，行車資訊清晰。波棍則以扭掣及電子手制取代，貼近現代設計。

10.1吋觸控屏幕已搭載Android系統，可調校電力回收、駕駛安全輔助等，最特別是可以90度旋轉，變成直立式顯示，更可以自行安裝不同程式，包括地圖、導航等，更可利用USB播放影音檔案。一般行車用到的後泊鏡頭、無線手機連接介面亦齊備，算是一大亮點。

▲ 車廂是全黑色很穩陣的設計，仿皮座椅出奇地厚實舒適。

▲ 三幅多功能軚盤粗幼適中，但軚感過輕，儀錶板及中控台配置應有則有，驚喜不大。

刀片電池輕巧安全

比亞迪本身以充電電池業務起家，因此e6的最大殺著，其實是自家研發的刀片電池，可提升電池結構強度以及空間利用率，這種磷酸電池集成本低、安全、不易過熱爆炸及續航力強多個優點。e6電池容量為71.7 kWh，平均續航力為415km，快充可於1.5小時充滿電，如以中速7kW充電，大約需時12小時。

試駕e6時，駕駛感偏向似汽油車。雖然沒有Tesla那種強勁爆炸力，踏下電門加速力循序漸進，當然也有電動車的反應及快感。車身亦沒有一般電動車沉重的弊病，感覺靈活敏捷，惟軚感稍嫌過於輕飄飄。

e6設有兩種程度的動能回收，可以因應喜好自行調校，使用強度回收，拉扯感亦適中不突兀，容易適應。整體行車感覺舒適自然，不是用來劈，一般路面狀況可應付自如，加上電動車專有的寧靜，即使駕開汽油車也能輕易駕馭。

BYD e6「一換一」車價為$278,000起，不算特別親民，代理坦言目標客路以商用為主，亦有少數私人客訂購。車子享有6年全車保用，電池8年或50萬公里保用。在電動車市場百花齊放，車迷有多些選擇，也是好事。

▲ 10.1吋觸控屏幕資訊充足而且清晰，更可以90度扭轉成直立式。

▲ 代理將會在全港部分車房放置電動的士用的充電機，希望能再次普及化。

規格表

售價：$278,000起 （一換一計劃）

車型：5門5座位MPV

引擎：71.7kWh刀片電池前置馬達，前輪驅動

馬力：95 PS

扭力：180Nm

懸掛：麥花臣（前）／多連杆（後）

制動：通風碟（前）／碟式（後）

車身長x闊x高：4,695 x 1,810 x 1,670mm

車重：2,340kg

輪距：2,800mm

續航力：415-520km

極速：130km/h

查詢：2151 5266（聯大汽車）