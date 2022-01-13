內地帶貨王肖戰加持　Zenith時代廣場着陸

疫市期間，大家都看着大市躊躇不前，相反來自瑞士的Zenith動作頻繁有大展拳腳之勢。繼東京銀座及上海南京西路的專門店重新開幕，去年在瑞士勒洛克勒（Le Locle）的錶廠內開自家專門店，近年更大張旗鼓重返亞太地區︰去年11月在澳門銀河開店，1個月後，香港專門店也跟隨其後，選址銅鑼灣時代廣場！

▲ 專門店加入星光閃爍大道元素，除了媲美紅地氈的藍色地氈，也為呼應品牌「觸手分秒之真」的理念，更可與中國的帶貨王肖戰陪你同行。（圖片品牌提供）

▲ 裝潢風格貫徹品牌的簡約風格，以柔和的中性色調營造溫暖、輕鬆的環境給顧客欣賞其腕錶。

Zenith專門店的「老規矩」是參觀品牌專為顧客打造的故事吧（Story Bar），以不同平式方法了解Zenith源遠流長的鐘錶世界，不同時期會放置4件展品以供顧客互動欣賞，熒幕會播放片段闡述展品的獨特之處和介紹對品牌歷史有深遠影響的人物等……當然又怎會少得專門店的特別版呢？

▲ 這個Story Bar是以輕鬆方法讓售貨員可無拘無束深入淺出講解Zenith每枚手錶的獨特故事。（圖片品牌提供）

▲ Zenith x SJX Watches Chronomaster Revival Poker Chip復刻版：錶徑38毫米，搭載El Primero A386機芯，50小時動力儲備。限量200枚。（$78,400／圖片由品牌提供）

1971年推出的復刻版腕錶Chronomaster Revival A3817、由ZENITH與SJX Watches 攜手合作的Chronomaster Revival Poker Chip復刻版腕錶等，都會可在專門店任君購買，當然數量有限，先到先得那一種吧！

▲ Chronomaster Revival A3817 專門店限定復刻版，錶徑37毫米，搭載El Primero導柱輪自動計時機芯，白色漆面錶盤，配三色計時盤，12小時計時盤位於6時位置，30分鐘計時盤位於3時位置，防水深度︰50米。（$ 66,500／圖片品牌提供）



地址︰銅鑼灣時代廣場3樓325號 （2111 4126）