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【護照排名】2022年全球護照排名　日本新加坡蟬聯榜首　港微升一位

其他地區 12:55 2022/01/14

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不少人選擇移民國家或地區時，除了會考慮當地的社會、文化、教育等背景外，亦會留意當地護照的免簽地區。如果免簽地區愈多，代表該護照毋須額外手續即可以去更多地方旅行。英國顧問公司Henley & Partners近日公布2022年的全球護照排名，排名根據護照的簽證待遇而評定。日本及新加坡以192個免簽地區繼續蟬聯榜首，而香港則排第18位。

【2021年全球生活質素排名 瑞士丹麥居冠亞軍 香港排名遠遜中國：按此

■2022全球最佳護照排名■

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Henley & Partners發表護照指數（Henley Passport Index）依據國家及地區獲得免簽證、落地簽證及電子簽證待遇的數量，為世界各地護照作出排名。日本及新加坡護照以192個免簽地區並列冠軍。至於德國及南韓護照則以190個免簽地區並列第2名；而芬蘭、意大利、盧森堡及西班牙則以189個免簽地區並同奪得第3名。

至於近年港人熱門移民國家，英國護照以186個免簽地區排第6名，澳洲及加拿大護照以185個免簽地區佔據第7位。另外，香港特區護照免簽地區不變，維持171個，而排名則微升一位至第18名。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 環球視窗

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