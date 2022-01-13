  • 17°C
香港時間 : 2022113日 (週四) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財規劃】斜槓族收入不穩缺保障　3方面建立退休支柱

博客 19:10 2022/01/13

分享：

香港不少斜槓族（Slash）以接Freelance為生，好景時收入相當可觀，但淡季時則接近零，收入穩定性不及一般打工仔，儲蓄觀念相對薄弱，導致退休生活有機會出現巨大保障缺口。事實上，他們應該未雨綢繆，盡早準備醫療保障，制定儲蓄計劃及規劃退休。10Life今天便跟大家談談Slash應該如何理財。

1. 醫療保險最基本

正常一份全職工作，通常會有勞工保險，保障僱員因工及在僱用期間遭遇意外而致受傷，或患上《僱員補償條例》所指定的職業病。至於公司亦可能提供公司醫保（團體醫保），一般涵蓋門診及住院保障。

不過，以接Freelance為主的Slash，並不受勞工保險及公司醫保保障。公立醫院雖然可以作最後安全網，但其實公營醫療系統早以超負荷，專科門診輪候以年計。

事實上，一般擁有公司醫保的人尚且面對醫療保障不足缺口，何況是Slash？所以，Slash宜未雨綢繆，考慮投保醫療保險。以政府推出的自願醫保計劃（VHIS）為例，不少價位尚算貼地，即使是保費低於5,000元的產品，市面上亦不不少選擇。

【Slasher理財必修科 妥善規劃財富 填補醫療保障缺口：按此

2. MPF屬退休支柱之一

很多時候Slash都沒有供強積金（MPF）。其實根據法例規定，只要是年齡介乎18歲至65歲，無論是受僱還是自僱，只要提供服務或商品以獲得收入，都需要供MPF。不過，假如有關入息每月低於7,100元或每年低於85,200元，則毋須供款。

供MPF不單是法例要求，亦是Slash非常重要的退休支柱，應該積極參與，為退休生活做好準備。除此以外，更可以考慮作出可扣稅自願性供款（TVC）。TVC是MPF的一種，供款可以因應個人情況隨時增加、減少、停止或重新開始，靈活性高，並且有扣稅功能，與合資格延期年金（QDAP）保費合計，每個課稅年度扣稅上限為60,000元。

當然，Slash是否要在MPF以外再買TVC，需視乎其收入穩定性以及資產流動性，因為與MPF一樣，TVC不能於65歲前提取（符合法例訂明的特定情況除外）。另外，TVC內的基金回報沒有保證，Slash必須承受投資風險。

【想工餘時間賺多份糧？4個技巧教你兼顧正職同時開始副業：按此

3. QDAP與儲蓄保險助退休

除了MPF及TVC，上述提及過的QDAP亦是Slash可考慮部署退休的工具之一。QDAP由於有扣稅誘因，又俗稱「扣稅年金」，並提供保證以及非保證回報。如果考慮扣稅效應，產品回報率將進一步上升。市面上年金產品可分為3種目的，包括儲蓄、退休、長壽，供款期通常為5年至10年。

至於短期儲蓄保險產品，一般供款期為1至3年，提供保證回報，入場門檻低，回報率比一般銀行定期存款利率高。目前還有少數產品提供靈活退保選項，平衡投資回報及流動性風險。

然而，值得留意的是，短期儲蓄保險及QDAP涉及定期供款，收入不穩的Slash須先審視自己入息情況才投保。

 

【文章來源：10Life；原題：【買保險不求人】Slash應該優先買哪種？有甚麼要注意？，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

最新專欄文章 更多

【終身壽險】港人壽保障缺口達6.9萬億港元　比較3款高保障壽險
2022/01/06
【終身壽險】港人壽保障缺口達6.9萬億港元　比較3款高保障壽險
博客 - 【終身壽險】港人壽保障缺口達6.9萬億港元　比較3款高保障壽險
2022/01/06
【終身壽險】港人壽保障缺口達6.9萬億港元　比較3款高保障壽險
【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
2021/12/30
【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
博客 - 【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
2021/12/30
【儲蓄保險】比拼4款熱推長期儲蓄保險　3種紅利有咩分別？　
博客 - 【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
2021/12/23
【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
SLASH 儲蓄 定期存款 醫療保險 退休 自願醫保 強積金 儲蓄保險 年金 Freelance

下一篇文章

流動數碼轉型將帶動未來生活模式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【退休理財】計劃2022年退休？要為預算做好4步
【退休理財】計劃2022年退休？要為預算做好4步
博客 - 【理財個案】65歲計劃3年後退休　持股高價入貨帳面蝕20萬　如何重整部署自製每月5萬現金流？
【理財個案】65歲計劃3年後退休　持股高價入貨帳面蝕20萬　如何重整部署自製每月5萬現金流？
博客 - 【科技轉型】開放API下的新營運模式　「銀行即服務」如何為銀行帶來新機遇？
【科技轉型】開放API下的新營運模式　「銀行即服務」如何為銀行帶來新機遇？
博客 - 【虛擬資產】《Monkey Kingdom》將發行第二批NFT　如何入手限量頭像博升值？
【虛擬資產】《Monkey Kingdom》將發行第二批NFT　如何入手限量頭像博升值？
博客 - 月入6萬都需要資助置業？
月入6萬都需要資助置業？
博客 - ZA嘉年華有咩咁特別？　如何將一眾銀行比下去？
ZA嘉年華有咩咁特別？　如何將一眾銀行比下去？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款