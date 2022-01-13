【理財規劃】斜槓族收入不穩缺保障　3方面建立退休支柱

香港不少斜槓族（Slash）以接Freelance為生，好景時收入相當可觀，但淡季時則接近零，收入穩定性不及一般打工仔，儲蓄觀念相對薄弱，導致退休生活有機會出現巨大保障缺口。事實上，他們應該未雨綢繆，盡早準備醫療保障，制定儲蓄計劃及規劃退休。10Life今天便跟大家談談Slash應該如何理財。

1. 醫療保險最基本

正常一份全職工作，通常會有勞工保險，保障僱員因工及在僱用期間遭遇意外而致受傷，或患上《僱員補償條例》所指定的職業病。至於公司亦可能提供公司醫保（團體醫保），一般涵蓋門診及住院保障。

不過，以接Freelance為主的Slash，並不受勞工保險及公司醫保保障。公立醫院雖然可以作最後安全網，但其實公營醫療系統早以超負荷，專科門診輪候以年計。

事實上，一般擁有公司醫保的人尚且面對醫療保障不足缺口，何況是Slash？所以，Slash宜未雨綢繆，考慮投保醫療保險。以政府推出的自願醫保計劃（VHIS）為例，不少價位尚算貼地，即使是保費低於5,000元的產品，市面上亦不不少選擇。

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2. MPF屬退休支柱之一

很多時候Slash都沒有供強積金（MPF）。其實根據法例規定，只要是年齡介乎18歲至65歲，無論是受僱還是自僱，只要提供服務或商品以獲得收入，都需要供MPF。不過，假如有關入息每月低於7,100元或每年低於85,200元，則毋須供款。

供MPF不單是法例要求，亦是Slash非常重要的退休支柱，應該積極參與，為退休生活做好準備。除此以外，更可以考慮作出可扣稅自願性供款（TVC）。TVC是MPF的一種，供款可以因應個人情況隨時增加、減少、停止或重新開始，靈活性高，並且有扣稅功能，與合資格延期年金（QDAP）保費合計，每個課稅年度扣稅上限為60,000元。

當然，Slash是否要在MPF以外再買TVC，需視乎其收入穩定性以及資產流動性，因為與MPF一樣，TVC不能於65歲前提取（符合法例訂明的特定情況除外）。另外，TVC內的基金回報沒有保證，Slash必須承受投資風險。

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3. QDAP與儲蓄保險助退休

除了MPF及TVC，上述提及過的QDAP亦是Slash可考慮部署退休的工具之一。QDAP由於有扣稅誘因，又俗稱「扣稅年金」，並提供保證以及非保證回報。如果考慮扣稅效應，產品回報率將進一步上升。市面上年金產品可分為3種目的，包括儲蓄、退休、長壽，供款期通常為5年至10年。

至於短期儲蓄保險產品，一般供款期為1至3年，提供保證回報，入場門檻低，回報率比一般銀行定期存款利率高。目前還有少數產品提供靈活退保選項，平衡投資回報及流動性風險。

然而，值得留意的是，短期儲蓄保險及QDAP涉及定期供款，收入不穩的Slash須先審視自己入息情況才投保。

【文章來源：10Life；原題：【買保險不求人】Slash應該優先買哪種？有甚麼要注意？，已獲授權轉載。】

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